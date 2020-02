TecDAX | Nordex verkauft in stürmischen Zeiten - solide und unbeeinflusst

25.02.2020 - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat einen Großauftrag für einen Windpark mit Anlagen der Generation Delta4000 aus Chile erhalten. Der 156-MW-Windpark umfasst 33 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5. Zudem hat sich der Kunde für den Premium-Service mit einer Laufzeit von 15 Jahren entschieden.Der Standort des Windparks befindet sich in der Region Los Lagos, rund 30 Kilometer nördlich der Stadt Puerto Varas. Um die hier herrschenden Windverhältnisse optimal zu nutzen, kommen die Anlagen auf 145 Meter Stahlrohrtürmen zum Einsatz. Nach der Fertigstellung 2021 kann der Windpark 180.000 Haushalte mit sauberem Windstrom versorgen.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die Gruppe hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Wachstum kostet -DataGroup erstmal Gewinn, aber die Umsatzentwicklung ist kräftig, gut positioniert für das SAP-Migrationsgeschäft...

Leoni liefert heute einen weiteren Rückschlag - Sonderfaktoren verhageln 2019 jetzt vollständig.

Corestate liefert eine Punktlandung und macht Appetit auf 2020 - sicherer Wert in unruhigen Börsenzeiten, definitiv oder?

Wirecard - bekommt gestern gerade noch die Kurve, heute wichtige US-Messe, gibt es dort Überraschungen?

ANZEIGE: Wie es Ihnen gelingt ein Leben FREI von KREBS zu führen, allein durch die RICHTIGE Wahl des Abendessens! Naturheilkundler mit einfachen Lösungen.

ANZEIGE: Dieser Mann scheut keinen Aufwand, damit Sie ab heute ein Leben frei von der Angst vor Krebs beginnen können. In einer hochbrisanten Dokumentation enthüllt er die Wahrheit wie es Ihnen gelingt, so zu leben, dass Krebs gar nicht erst entsteht.

Aktuell (25.02.2020 / 09:14 Uhr) notieren die Aktien der Nordex SE im Frankfurter-Handel unverändert bei 11,24 EUR.



Chart: Nordex SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}