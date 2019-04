TecDAX | Nordex sieht weiterhin hohe Nachfrage

17.04.2019 - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat in den ersten drei Monaten 2019 eine anhaltend hohe Nachfrage nach ihren Windenergieanlagen verzeichnet. Insgesamt bestellten Kunden Turbinen mit einer Leistung von 1.035 Megawatt (MW) für Windparks in 13 Ländern. Mehr als 35 Prozent der georderten Turbinen entfallen dabei auf die neueste Baureihe Delta4000.

Über die bereits gemeldeten Großprojekte sowie weitere kleinere und mittlere Projekte insbesondere in Deutschland und Frankreich hinaus erhielt die Nordex Group Ende März von einem Stammkunden einen Auftrag über die Lieferung eines 198-MW-Windparks in Lateinamerika. Am gesamten Auftragsvolumen im ersten Quartal macht Europa 41 Prozent, Lateinamerika 44 Prozent und Australien (Region "Rest der Welt") 15 Prozent aus.

José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group, erläutert: "Wir sehen weiterhin eine hohe Nachfrage nach unseren Windturbinen. Besonderes Interesse weckt die Delta4000-Baureihe, die wir im ersten Quartal erstmals auch außerhalb Europas in Australien und Argentinien verkaufen konnten."

Aktuell (17.04.2019 / 08:01 Uhr) notieren die Aktien der Nordex AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,16 EUR (+1,10 %) bei 14,66 EUR.



Chart: Nordex SE | Powered by GOYAX.de

