TecDAX | Nordex Zuschlag in Schweden

02.12.2018 - Nordex Group SE (ISIN: DE000A0D6554) hat zum wiederholten Mal einen Auftrag für die Errichtung eines Windparks mit Großturbinen in Schweden gewonnen. Für den internationalen erneuerbare Energien Kunden BayWa r.e. wird das Unternehmen sechs Turbinen vom Typ N131/3900 für den Park "Slageryd" liefern. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium Service über 15 Jahre mit Verlängerungsoption. Im Sommer 2019 liefert die Nordex Group die Anlagen an den Kunden, der auch die Infrastruktur- und Elektroarbeiten vor Ort übernimmt. Nach Fertigstellung Anfang 2020 geht der 23,4-MW-Windpark an einem vom finnischen Vermögensverwalter Taaleri Energia verwalteten Fonds.

Der Windpark "Slageryd" entsteht im Bezirk Jönköping in der Provinz Småland. Es ist das erste Projekt der Nordex Group in Süden des Landes. Mit BayWa r.e. hat die Nordex Group bereits sieben Projekte in Deutschland, den USA und Polen mit insgesamt 110 MW realisiert. Und auch Taaleri ist für Nordex kein Unbekannter: Seit 2013 hat das Unternehmen für Taaleri Turbinen über 260 MW für mehrere Windparks in Finnland geliefert.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (05.12.2018 / 08:01 Uhr) notieren die Aktien der Nordex AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von +0,08 EUR (+1,01 %) bei 8,41 EUR.



