TecDAX | Nordex: Neugeschäft nimmt weiter an Fahrt auf

02.04.2019 - Das Neugeschäft der Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) mit ihrer N149/4.0-4.5 für Mittel- und Schwachwindstandorte nimmt weiter an Fahrt auf. Für seinen Kunden Acciona Energy Australia wird der Hersteller den Windpark "Mortlake South" im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens mit 35 Großturbinen errichten. Der Auftrag fiel in das erste Quartal 2019.

"Neben unseren Vertriebserfolgen in Europa sehen wir zunehmend in verschiedenen internationalen Absatzregionen großes Interesse an der N149-Turbine, wie zuletzt in Argentinien oder jetzt in Australien. Dieser Auftrag ist erneut ein großer Vertrauensbeweis in unsere modernste Technologie", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.

Im September 2018 erhielt das Projekt "Mortlake South" den Zuschlag im viktorianischen VRET-Auktionsprozess (Victorian Renewable Energy Targets). Es wird mit Anlagen mit je 4,5 MW Kapazität errichtet. Die Infrastrukturarbeiten haben bereits begonnen, die Fertigstellung des Parks ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgesehen.

Die N149/4.0-4.5 ist optimal für den ca. sechs Kilometer südöstlich der Stadt Mortlake gelegenen Standort geeignet, der durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeiten von 7,7 Meter pro Sekunde vorweist. Durch ihre Netzverträglichkeit kann sie perfekt den individuellen Anforderungen des australischen Stromnetzes angepasst werden. Die N149/4.0-4.5 erfüllt die Netzanforderungen der anspruchsvollsten Netzanschlussrichtlinien weltweit - ein entscheidendes Kriterium bei der Turbinenwahl für den Windpark "Mortlake South".

Die erwartete produzierte Strommenge des Windparks entspricht dem Jahresverbrauch von ca. 115.000 australischen Haushalten und einer äquivalenten Einsparung von 532.000 Tonnen klimaschädlichem CO2 pro Jahr.

"Mortlake South" ist nach den Projekten Gunning, Waubra und Mt Gellibrand, die allesamt mit Anlagen der AW-Plattform bestückt sind, der erste Auftrag von Acciona Energy Australia mit Anlagen der Delta4000-Generation. Die Nordex Group hat 370 MW in Australien errichtet und seit Juli 2017 eine Niederlassung in Melbourne.



Chart: Nordex SE | Powered by GOYAX.de

