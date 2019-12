TecDAX | Nordex: Aufträge überschlagen sich, heute Chile

12.12.2019 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat wohl gerade die eigene Jahresendralley, gestern ein Auftrag in der Türkei. Heute in Chile: Der internationale Wind- und Solarprojekteentwickler Mainstream Renewable Power hat 18 Anlagen der Delta4000-Serie für den Windpark "Alena" bestellt. Die Nordex Group liefert die N149-Turbinen im Betriebsmodus von je 4,8 MW aus. Mainstream hat die Nordex Group auch mit einem Premium Service-Vertrag über 15 Jahre beauftragt, mit der Option zur Verlängerung um weitere fünf Jahre. Der Beginn der Errichtung der Turbinen ist für Herbst 2020 vorgesehen.

"Es freut mich, dass wir mit Mainstream Renewable Power einen international sehr erfahrenen, führenden Projektentwickler als Kunden gewinnen konnten. Das in unser Unternehmen und unsere Technologie gesetzte Vertrauen ist für uns Ansporn und Motivation zugleich. Dieser Auftrag zeigt auch, dass wir mit unserem bestehenden Produktangebot unseren Kunden eine flexible Lösung bieten, die höchste Erträge an weltweit sehr unterschiedlichen Windstandorten erwirtschaften können", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.

Manuel Tagle, Geschäftsführer für Lateinamerika bei Mainstream Renewable Power, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Nordex Group im Windpark Alena, der Teil der vollständig beauftragten 1,3 GW ,Andes Renovables' Wind- und Solarenergie-Plattform in Chile ist. Nach der Umsetzung, wird die Plattform genügend kohlenstofffreien Strom erzeugen, um mehr als jeden sechsten chilenischen Haushalt zu versorgen, und sie wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Kosten für die Stromerzeugung im Land zu senken"..

Gute Leistungsbilanz

Die Gruppe hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

