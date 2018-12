TecDAX | Nordex: Argentinien ist ein gutes Pflaster

Der Windpark "Vientos Neuquinos" umfasst 24 Anlagen vom Typ AW132/3465 und entsteht in der Provinz Neuquén im Südwesten Argentiniens. AES Generación S.A. hat auch einen mehrjährigen Service der Turbinen beauftragt.

Erst im September 2018 hat AES Generación S.A. einen Auftrag über die Lieferung von 30 Turbinen vom gleichen Anlagentyp bei Nordex platziert. Ebenso wie diese werden auch die Turbinen und die 120 Meter hohen Betontürme für "Vientos Neuquinos" lokal in Argentinien produziert.

AES Generación S.A. im Profil

AES Generación S.A. ist eine Tochtergesellschaft der AES Corporation, die über mehr als 30 Jahre Erfahrung verfügt und Kunden auf der ganzen Welt über ihr Vertriebsgeschäft und ihre Anlagen zur Erzeugung von thermischen und erneuerbaren Energien erschwingliche und zuverlässige Energie liefert.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 3,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Aktuell (18.12.2018 / 08:01 Uhr) notieren die Aktien der Nordex AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,18 EUR (+2,06 %) bei 8,74 EUR.



