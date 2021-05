TecDAX | Nordex Aktie ein Kauf? Finnlandauftrag mit den richtigen Parametern gibt Schwung.

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

19.05.2021 – Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) werden gut zugehört haben: Biden’s Klimagipfel brachte nochmals den Fokus auf die Klimaproblematik. Die EU, USA und andere Staaten erhöhten – teilweise kräftig – ihre Klimaziele für die nächsten Jahre. Natürlich war der Klima-Gipfel passender Anlass und nicht Auslöser für diese Zielsetzungen. Auf jeden Fall aber machen die neuen Vorgaben eines deutlich:

Diese Ziele sind nur erreichbar durch einen gewaltigen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, Einsatz von grünem Wasserstoff, wo Batterien an ihre Leistungsgrenzen geraten, Steigerung der E-Mobilität

Und wer profitiert davon am meisten oder besonders? Hier gibt es viele Gewinner. Und NORDEX sollte dazugehören. Nordex sollte vom Run auf subventionsfreie Windenergieanlagen profitieren. Neben dem bereits starken Standbein in Spanien mit über 700 MW laufenden Aufträgen derzeit, ist man mit seinen 4 MW plus Turbinen im erwachenden US-Markt stark- auch wenn die Q1/2021 Ergebnisse noch keine grosse Dynamik zeigten. Und die gestrigen Gerüchte über ein Delisting oder eine Komplettübernahme der Siemens Gamesa durch den Mehrheitsaktionär Siemens Energy lenkten nochmals den Fokus auf die überschaubare Zahl von Windenergieanlagenherstellern. Unter diesen ist Nordex nach seinem Desinvestment im Projektbereich – RWE füllte Nordex Kassen – auf dem Weg zu Profitabilität und Wachstum. Auch wenn Corona einen Rückschlag im Auftragseingang verursachte.



Folgeauftrag über 45,6 MW aus Finnland

Einen immer wichtiger werdenden Markt für den Ausbau der Windenergie – Encavis zeigte vor kurzem erst, wie interessant Finnland für Windenergieanlagen ist – nimmt auch Nordex mit seinen Anlagen in den Fokus: Der internationale Windparkentwickler Energiequelle hat die Nordex Group erneut mit der Lieferung und Errichtung von Turbinen in Finnland beauftragt. Für das 45,6-MW-Projekt „Lumivaara“ liefert die Nordex Group ab Mitte 2023 acht Turbinen des Typs N163/5.X. Der Auftrag umfasst zudem erneut einen Premium-Servicevertrag der Anlagen über die lange Laufzeit von 30 Jahren.

Das ist zwar für Nordex als onshore Spezialist erstmal nur eine „nice to have“ Information, aber die klare Ausrichtung auf Erneuerbare wird auch die Investitionen in onshore Windparks weiter steigern. Und nicht zu vergessen: Die grössten Einzelorders letztes Jahr kamen bereits letztes Jahr für Nordex aus den USA. So berichteten wir bereits am 11.11.2020:



„(…)ein Großauftrag aus den USA über 302 MW. Mit den jüngst gemeldeten Aufträgen aus den USA kann die Nordex Group heute auf insgesamt 3,7 Gigawatt verkaufte Anlagen allein im Bundesstaat Texas blicken. Wenig überraschend,wenn man die letzten Großaufträge der Nordex Group betrachtet: Allesamt aus den USA! Zwei Aufträge über 312 MW und 297,6 MW (jeweils USA) hübschten bereits das Quartalsergebnis auf. Und Nordex meldete dann am 27.10.2020 noch einen Auftrag für ein 240-MW-Projekt in den USA.“



Aktuell (19.05.2021 / 09:50 Uhr) notieren die Aktien der Nordex SE im XETRA-Handel mit Minus -0,44 EUR (-2,34 %) bei 18,26 Euro.



