TecDAX: Neues Hoch und technischer Ausbruch!

der Technologiesektor hat mal wieder die Führung übernommen. So ist der TecDAX-Index bereits auf ein neues 16-Jahreshoch gestiegen und hat gleichzeitig ein interessantes technisches Setup ausgebildet. Auch der NASDAQ-Index ist in Form des Futures prescht vor. Der US-Technologiesektor hat im Vergleich zu den bestlaufenden Sektoren seit der Wahl Trumps noch einiges nachzuholen und das tut er jetzt wahrscheinlich.

Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal

Der TecDAX-Index arbeitet gleichzeitig an einem technischen Ausbruch aus dem seit dem letzten Jahr bestehenden Aufwärtstrendkanal. Die obere Trendlinie verläuft bei 1.960 Punkten (Future). Da der Kurs am Freitag auf Wochenbasis mit 1.968 Punkten darüber abschloss, könnte der Ausbruch in dieser Woche womöglich weiter an Dynamik hinzugewinnen.

Damit wurde aber auch unser erstes anvisiertes technisches Ziel erreicht und sogar übertroffen. Wir haben im Rahmen einer Analyse auf dieses Ziel hingewiesen, als der TecDAX Index Future vor etwa vier Wochen das erste Mal ein neues 16-Jahreshoch erreicht hatte. Das nächste, mittelfristige technische Ziel könnte nunmehr bei 2.050 Punkten liegen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.