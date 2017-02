TecDAX: Neues Allzeithoch! Wo liegt das nächste Ziel? (Wirecard, Nordex, Medigene, Evotec, Drillisch, Dialog Semiconductor, MorphoSys, S&T, Sartorius, Software AG)

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

der TecDAX-Index konnte seine relative Stärke gegenüber dem DAX-Index auch am Montag weiter ausbauen und eröffnete mit einem Up-Gap über das zuletzt nur leicht überwundene Allzeithoch bei 1887 Punkten (Future). Wir haben in der vergangenen Woche schon darüber berichtet: Eingehende Analysen deuten darauf hin, dass die sich Überperformance des Tech-Sektors sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch lange nicht dem Ende zuneigt. Aber auch aus der risikotechnischen Betrachtung heraus ergab unsere Analyse, dass die Schwankungsbreite des deutschen Technologieindex zumindest in den Jahren seit 2011 um einiges geringer ausgefallen ist die des DAX-Index.

Neues Allzeithoch und nun?

Damit erreicht der TecDAX-Index ein neues Allzeithoch auf Future-Kurs Basis. Ziele sind aus der technischen Perspektive in diesem Fall schwer aus zu machen. Gehen wir davon aus, dass sich der seit Mitte letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend fortsetzt und projizieren wir die obere Aufwärtstrendlinie nach vorne, können wir diese Trendlinie als erstes Ziel nach oben hin festlegen. Das Ziel würde in diesem Fall bei etwa 1.945 Punkten liegen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

