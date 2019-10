TecDAX | Nemetschek: Neuer CFOO

Er tritt seine Position am 1. Januar 2020 an. Zusätzlich zu diesen Funktionen wird er den wachstumsintensiven Geschäftsbereich Media & Entertainment (M&E) verantworten.

„Mit Herrn Dr. Kaufmann übernimmt ein sehr erfahrener Manager mit langjähriger internationaler Industrieerfahrung und großer Finanzkompetenz diese wichtigen Funktionen in der Nemetschek SE,“ sagt Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nemetschek SE. „Als Mitglied der jeweiligen Management-Teams hat er bei seinen letzten Stationen maßgeblich die Entwicklung der Unternehmen geprägt und mit Führungsstärke, strategischem Denken und Handeln sowie vorbildlichem Teamgeist die Geschäfte nachhaltig beeindruckend ausgebaut. Es ist meine feste Überzeugung, dass Herr Kaufmann zusammen mit dem bestehenden, sehr erfahrenen, internationalen Vorstandsteam der Nemetschek SE das Unternehmen in die nächste Innovations- und Wachstumsepoche führen wird.“

„Ich freue mich darauf, die Zukunft der Nemetschek SE aktiv mitzugestalten. Das Unternehmen hat sich von einem nationalen Familienunternehmen sehr erfolgreich zu einem internationalen Softwarehersteller entwickelt, der als einer der weltweiten Marktführer die Digitalisierung der gesamten Baubranche vorantreibt. Dazu genießt es auch im Kapitalmarkt einen hervorragenden Ruf,“ erklärt Axel Kaufmann zu seinem Wechsel.

Dr. Axel Kaufmann (49) war zuletzt Vorstandsmitglied der ebenfalls im MDAX gelisteten Rational AG. Davor verantwortete er im kaufmännischen und operativen Bereich bei der Koenig & Bauer AG, Nokia Networks und Siemens AG unternehmerische Führungsfunktionen. Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank AG und internationalem Studium promovierte er an der Universität Paderborn.

Der bisherige CFOO & Vorstandssprecher Patrik Heider verlässt auf eigenen Wunsch die Nemetschek SE zum 31.12.2019 und verfolgt künftig eigene Pläne. Der Aufsichtsrat ist Herrn Heider für seine Tätigkeit, sein Engagement und seine erbrachten Leistungen in den zurückliegenden 6 Jahren sowie für die großartige und erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in dieser Zeit sehr dankbar und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

