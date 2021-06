TecDAX | Nemetschek: Allplan und SDS2 bündeln ihre Kräfte

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907) , einer der weltweit führenden Softwareanbieter für die AEC/O-Branche, hat heute bekannt gegeben, dass die Marken Allplan und SDS2 ihre Kompetenzen zu einem leistungsstarken und kundenorientierten Portfolio von BIM-Lösungen für den gesamten Arbeitsablauf in der Tragwerksplanung zusammenführen werden. Mit der Fusion vervollständigt Allplan, globaler Anbieter von BIM-Lösungen für die AEC-Branche mit Hauptsitz in Deutschland, sein Angebot an Softwarelösungen für Stahlkonstruktionen und stärkt seine führende Position als Experte für plattformbasierte BIM-Lösungen für den Bauwerkslebenszyklus. SDS2, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Detailplanung im Stahlbau mit Hauptsitz in den USA, baut dagegen seine Expertise im Betonbau deutlich aus. Durch die Bündelung der Kompetenzen beider Unternehmen entsteht ein Multi-Material-Anbieter.

„Der Zusammenschluss von Allplan und SDS2 bietet großes Potenzial für die Nemetschek Group“, sagt Viktor Várkonyi, Chief Division Officer der Planning & Design Division und Mitglied des Vorstands der Nemetschek Group. „Die Bündelung der Kompetenzen von Allplan und SDS2 für die Detailplanung im Stahl- und Betonbau eröffnet enorme Möglichkeiten, dem gemeinsamen Kundenstamm zusätzliche Mehrwerte zu liefern. Dieser strategische Schritt wird unsere Marktposition für Workflows in der Tragwerksplanung vom Entwurf über die Fertigung bis hin zur Bauausführung, die sich auf die Allplan Plattform und deren Ökosystem stützt, deutlich stärken.“

„Die Fusion ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für Allplan und SDS2, sondern vor allem für unsere Kunden“, ergänzt Dr. Detlef Schneider, CEO von Allplan. „Durch die Kombination von Technologie und Know-how für den Stahl- und Betonbau entsteht eine leistungsstarke Lösung, die unsere Marktposition stärkt und unseren Kunden unmittelbar einen zusätzlichen Nutzen bringt.“

„Für uns ist der Zusammenschluss eine hervorragende Ergänzung im Hinblick auf Strategie und Struktur“, ergänzt Stuart Broome, CEO von SDS2. „Gemeinsam können wir den Umsatz beschleunigen, Skaleneffekte realisieren und gleichzeitig die künftige Entwicklung noch schneller vorantreiben, als es jedes der beiden Unternehmen allein könnte. Das bedeutet eine noch bessere Zukunft für unsere Kunden.“

Der Zusammenschluss mit SDS2 knüpft an die kürzlich abgeschlossene Integration von Allplan und Precast Software Engineering an, die das Produktportfolio um die Fertigteilplanung erweitert hat. Allplan ermöglicht nun einen nahtlos integrierten BIM-Workflow von der Planung bis zur Fertigung und Bauausführung.

