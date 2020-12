TecDAX | Morphosys: Tafasitamap liefert positive Zwischenergebnisse – Weg zum Blockbuster?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) sieht riesige Chancen in TAFASITAMAP, die wichtige Hürde der Zulassungen FDA und EMA gilt es nun zu überwinden. Und nachdem man noch vor wenigen Tagen eine weitere Zulassung für Tremfya melden konnte,

gibt es heute weitere Fortschritte bei Tafasitamap zu melden – dem potenziellen Blockbuster im Morphosys-Portfolio. Nachdem Ende Oktober die Umsätze/Tantiemen von Tremfya(R) und Umsätze aus den Produktverkäufen von Monjuvi(R) nach dessen Zulassung und anschließender Markteinführung in den USA Morphosys dazu “zwangen”, die Prognsoe zu erhöhen, geht es auch bei Tafasitamap weiter:

Auf der 62. Jahrestagung der American Society of Hematology

präsentierte man hervorragende Ergebnisse auf dem Weg zum Erfolg. Und zwar stellte man erstmals der wissenschaftlichen Öffentlichkeit Zwischenergebnisse von zwei Studien zur Wirksamkeit von Tafasitamap bei zwei verschiedenen äußert aggresiven Krebsformen vor.

“Die vorläufigen Ergebnisse der firstMIND-Studie sind ein weiterer wichtiger Schritt bei der Erforschung des Potenzials von Tafasitamab als Standard-Kombinationstherapie,” sagte Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von MorphoSys. “Angesichts der bisher verfügbaren Daten, einschließlich der L-MIND-Studie, sind wir davon überzeugt, dass Wirkmechanismus, Wirksamkeit und Sicherheitsprofil Tafasitamab zu einem bevorzugten Kombinationspartner machen. Auf unserem Weg, den Behandlungsstandard bei DLBCL zu transformieren, setzen wir uns dafür ein, innovative Therapien für Patienten mit dieser aggressiven Krankheit zu entwickeln und freuen uns auf den Start der geplanten frontMIND-Studie im Laufe des ersten Halbjahres 2021.”

“Die ersten Ergebnisse der heute auf der ASH-Jahrestagung vorgestellten firstMIND-Studie sowie die Langzeitanalyse der L-MIND-Studie belegen das Potenzial von Tafasitamab als Kombinationstherapie für Patienten mit DLBCL, bei denen weiterhin ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Gemeinsam mit unserem Partner MorphoSys freuen wir uns, den Start einer Phase 3-Studie im Jahr 2021 voranzutreiben”, sagte Dr. Steven Stein, Chief Medical Officer von Incyte.

Prognose wurde schon vorher hochgesetzt – heutiges Ergebnis eher für 2021 relevant

Am 28.10.2020 hieß es: “Basierend auf den vorläufigen ungeprüften Konzernergebnissen für die ersten neun Monate 2020 erwartet MorphoSys nun einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 317 bis 327 Millionen Euro (vorher: 280 bis 290 Millionen Euro) und ein EBIT in der Größenordnung von 10 bis 20 Millionen Euro (vorher: -15 bis +5 Millionen Euro). Die Aufwendungen für F&E werden voraussichtlich unverändert im Bereich von 130 bis 140 Millionen Euro liegen.” Und konkret wurde in den ersten neun Monaten bereits ein Umsatz von 291,7 Mio. EUR und ein EBIT von 101,8 Mio. EUR.

TAFASITAMAP – für uns der wichtigste Trumpf von Morphosys! Die kommt erst noch zum Zuge

Und erinnern Sie sich noch an eine Meldung vor einigen Monaten: “Validierung des europäischen Zulassungsantrags (Marketing Authorization Application, MAA) für Tafasitamab” – schließlich soll Tafasitamap in 2020, spätestens 2021 mit FDA-Segen und EMA-Segen(?)durchstarten. Aktuell scheint der Traum von vielen Forschungsunternehmen zumindest bei MorphoSys Realität zu werden: Blockbuster. Und möglicherweise mit erstmals schwarzen Zahlen in 2020, vielleicht aber auch erst 2021 – eigentlich fast egal. In den letzten Wochen hat Morphosys durch eine Flut positiver Nachrichter auch anderer Wirkstoffe – in der Dritten klinischen Phase auf sich aufmerksam gemacht (später ausführlicher), gipfelnd in der Meldung vom 27.04.2020, dass

“der erste Patient in einer klinischen Phase 3-Studie auf dem chinesischen Festland behandelt wurde, um MorphoSys’ humanen CD38-Antikörper MOR202/TJ202 in Kombination mit Lenalidomid plus Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem (wiederkehrendem) oder refraktärem (therapieresistentem) multiplen Myelom (R/R MM) zu untersuchen.“. Bei diesem Wirkstoff hat man in der NASDAQ-notierten Gesellschaft I-mab einen Partner für China plus gewonnen. Incyte für Tafasitamap, I-map für diesen Wirkstoff So fühlt man sich ein wenig erinnert an Evotecs Taktik der Verpartnerung in fortgeschrittener Forschungsphase – erfolgversprechend. Und ebenfalls analog zu Evotec der zweite Arm für Eigenforschung im Frühstadium.

Hoffnungsträger

Und beginnen wir mit dem Zulassungsantrag in Europa für Tafasitamap-Behandlungskonzepte. Hier zeigen sich seinerzeit die Partner sehr zufrieden, Peter Langmuir, M.D., Group Vice President, Targeted Therapeutics, Incyte: “Die Validierung des Zulassungsantrags durch die EMA ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, geeigneten Patienten mit r/r DLBCL in Europa Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Verfügung zu stellen.Wir werden weiterhin eng mit der EMA zusammenarbeiten, um die Bewertung dieses Antrags voranzutreiben und hoffen, diese neue Therapie so bald wie möglich für geeignete Patienten verfügbar machen zu können.”

“Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein der Aufnahme von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid in den offiziellen regulatorischen Zulassungsprozess der Europäischen Union erreicht zu haben”, sagte Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG. “Nach der Annahme unseres Zulassungsantrages auf vorrangige Prüfung von Tafasitamab durch die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA Anfang des Jahres stellt dieses einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorn dar. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Partner Incyte mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um diese neue Therapieoption geeigneten Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zur Verfügung zu stellen.”

MorphosSys ist zwar mehr als Tafasitamap, aber für Tafasitamap wichtig: Die Partnerschaft mit Incyte,

die im Mai alle kartellrechtlichen Genehmigungen erhalten hat, ist aktiv: Globaler Kollaborations- und Lizenzvertrag für Tafasitamab für die weitere Entwicklung und die globale Vermarktung. Und das Ergebnis für Morphosys: Vorauszahlung in Höhe von 750 Mio USD durch Incyte. Sowie eine Kapitalbeteiligung von Incyte an MorphoSys in Höhe von 150 Mio USD in Form von neuen American Depositary Shares (ADS). Und es kann – und wird wohl auch – noch viel mehr werden. Und eine Kapitalerhöhung konnte problemlos platziert werden.

Durch die Ausgabe von 907.441 neuen Stammaktien erhöhte man das Kapital. Um so den Kauf von 3.629.764 American Depositary Shares (ADSs) durch Incyte Corporation durchzuführen. Jeder ADS wird ein Viertel einer MorphoSys-Stammaktie repräsentieren. Pro Aktie wurden so 165,28 USD fällig. Gut für die Altaktionäre, dass oberhalb des aktuellen Kurses die Aktien gezeichnet wurden.“Wir freuen uns, die Durchführung der Kapitalerhöhung bekannt zu geben, die den letzten formellen Schritt zur Begründung unserer Partnerschaft mit Incyte darstellt”. So kommentierte Jens Holstein, Finanzvorstand von MorphoSys seinerzeit. “Wir sind dankbar für das langfristige Engagement unseres Partners und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit in den kommenden Wochen und Monaten operativ mit vollem Einsatz zu beginnen und auszubauen.”

Priority Review für Tafasitamap – Genehmigung Ende Juli positives Ergebnis – weiterer Schritt erfolgreich absolviert…

Denn den gibt es nur, wenn Wirkstoffe nach Ansicht der FDA das Potential haben, signifikante Verbesserungen zu erzielen. Und zwar bei der Behandlung, Diagnose oder Vorbeugung von schweren Erkrankungen. Und der Priority Review verkürzt den Zeitraum der Prüfung durch die FDA nach der formalen Annahme des BLA auf sechs Monate. Im Vergleich zu zehn Monaten im Rahmen einer Standardüberprüfung. Bereits 2017 erhielt MorphoSys von der FDA den Status Breakthrough Therapy Designation. Und zwar für die Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid bei R/R DLBCL. Also alles im richtigen Fluß. Und Morphosys konzentriert sich auf Tafasitamap. Damit scheint man auf dem richtigen Weg zu sein. Aber man sollte nicht vergessen: Morphosys ist kein “Ein-Wirkstoff-Unternehmen”, sondern kann noch mehr…

Tafasitamap ist die Chance

Und die FDA hatte den Zulassungsantrag für Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von bestimmten Lymphomen Mitte Mai angenommen. Und dem Antrag eine vorrangige Prüfung, den sogenannten Priority Review, gewährt. Seinerzeit hatte die FDA hatte als Zieldatum für die Entscheidung über eine mögliche Zulassung den 30. August 2020, festgelegt. Und dann kam bereits am 31.07.2020 die Genehmigung. Die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) genehmigte Monjuvi. Und zwar in Kombination mit Lenalidomid am 31. Juli 2020 im Rahmen einer beschleunigten Zulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit spezifischen Krankheitsbildern. VIEL LUFT. VIELE WEITERE CHANCEN.

Aktuell (07.12.2020 / 15.12 Uhr) notieren die Aktien der MorphoSys AG im Frankfurter -Handel mit einem Minus von +1,78 EUR (- 1,98 % ) bei 97,48 EUR.



