TecDAX | MorphoSys: Großer Schluck aus der Pulle, warum?

Was war passiert? Um 16:33 Uhr am 18.11.2019 teilte Morphosys mit, dass die derzeit laufende Phase-3 B-MIND-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten Tafasitamab die vorgeplante, ereignisgesteuerte Futility-Interimsanalyse erfolgreich bestanden hat. Wichtig ist hierbei: PHASE 3 Studie, also fast vor "fertig" und "bestanden". Es wird empfohlen die Studie auf mehr Patienten zu erweitern, oder wie es Morphosys "wissenschaftsdeutsch" beschreibt - Übersetzung folgt, versprochen: "Im Rahmen der Futility-Interimsanalyse wurden die Daten durch das IDMC auf die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs der Studie zum Zeitpunkt des Studienabschlusses hin geprüft. Das IDMC bewertete dazu die Wirksamkeitsdaten sowohl in der gesamten Patientenpopulation als auch in der Biomarker-positiven Patienten-Subpopulation. Der Biomarker, der Patienten mit einer niedrigen Anzahl von natürlichen Killerzellen zu Studienbeginn beschreibt, wurde im ersten Quartal 2019 in einer Ergänzung von B-MIND als co-primärer Endpunkt implementiert. Die Empfehlung des IDMC mehr Patienten in die Studien aufzunehmen zielt darauf ab, die statistische Aussagekraft der Studie sowohl in der Biomarker-positiven Patienten-Subpopulation als auch in der gesamten Studienpopulation zu erhöhen. Die Daten der Analyse wurden nicht mit MorphoSys geteilt"

Man hat also durch ein ergänzendes Mittel gute Ergebnisse erzielt in einer Patientenuntergruppe, damit nun für beide Gruppen aussagefähige, statistisch belegbare Ergebnisse gewonnnen werden können, erhöht eine neutrale Prüfstelle die Gesamtzahl der Patienten in der Studie. Das amcht man nicht, wenn die bsiherigen Ergebnisse enttäuschend oder keine Wirksamkeit nachweisen würden. Also Kursanstieg durchaus begründbar und nachvollziehbar. Warum die News während des Handels veröffentlichtw erden musste und nicht ausserhalb der Handelszeiten, um den Marktteilnehmern Zeit zu geben, die Folgen der News zu bedenken, bleibt Morphosys überlassen

MorphoSys AGhat vor einiger Zeit einige Enttäuschungen erlebt im Studienbereich, nun gibt es einen offensichtlichen Erfolg. Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven für den Anleger?

Morphosys Forschungschef ist jedenfalls zufrieden

"Wir sind sehr erfreut über die Empfehlung des IDMCs und sehen diese als einen wichtigen Schritt in der klinischen Entwicklung von Tafasitamab", sagte Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand von MorphoSys. "DLBCL ist eine schwer zu behandelnde Krankheit mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf, so dass neue Behandlungsmöglichkeiten dringend benötigt werden. Unabhängig von B-MIND sind wir zudem auf einem guten Weg, unseren BLA-Zulassungsantrag für Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid basierend auf bereits berichteten positiven Ergebnissen der klinischen Studien L-MIND und Re-MIND bis Ende 2019 abzuschließen.".

Spannend ist der "hohe ungedeckte medizinische Bedarf"

Generell geht es um die Behandlung von Gruppe von bösartigen Erkrankungen des lymphatischen Systems. Hierzu zählen Lymphknoten, Rachenmandeln (Tonsillen), Milz und Knochenmark.Und das Mittel von Morphosys soll die Antikörper stärken respektive ist ein "künstlicher" Antikörper: "Tafasitamab (MOR208) ist ein humanisierter Fc-modifizierter monoklonaler Antikörper gegen CD19. Die Fc-Modifikation von Tafasitamab soll zu einer signifikanten Verstärkung der antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC) und der antikörperabhängigen zellulären Phagozytose (ADCP) führen und damit einen Schlüsselmechanismus der Tumorzellabtötung verbessern."

Aktuell (19.11.2019 / 07:45 Uhr) notieren die Aktien der Morphosys AG im Frankfurter-Handel zum Handelsschluss gestern mit kräftigem Plus bei 102,20 EUR.



Chart: MorphoSys AG | Powered by GOYAX.de

