TecDAX-Leerverkäufe: Angriff auf Cancom geplant? Bei ADVA und Wirecard Entspannung – der Gesamtstand!

Liebe Leser,

es ist schon sehr auffällig, wie stark in den letzten Wochen die Leerverkaufspositionen beim IT-Dienstleister Cancom erhöht wurden. Inzwischen haben sie fast schon die 10-Prozent-Marke erreicht. Dabei verzeichnet die Firma laut den jüngsten Zahlen immer noch ein solides Wachstum. Aber irgendetwas scheint im Busch zu sein. Planen die Hedgefonds etwa die nächste Short-Attacke? Bevor hier einige Cancom-Anleger die Panik erfasst: Solch hohe Positionen führen nicht zwangsläufig zu einem Abverkauf. Dafür ist Lufthansa-Aktie ein gutes Beispiel, die bis zum vorigen Herbst ebenfalls bei rund 10 % lag. Nach starken Zahlen lösten sich die Leerverkaufspositionen aber Stück für Stück wieder auf. Merkwürdig ist es jedoch allemal.



Bei dem vormaligen Opfer Wirecard werden hingegen die Positionen weiterhin deutlich abgebaut. Auch bei Aixtron und ADVA war in der letzten Woche merkliche Reduzierung der Positionen zu verspüren – der TecDAX-Gesamtstand im Überblick und Wochenvergleich.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Unternehmen

Short-Position in %

Vorwoche

Differenz

Aixtron

10,54

10,77

-0,23

Cancom

9,37

8,45

0,92

ADVA Optical Networking

7,8

8,17

-0,37

Nordex

7,67

7,65

0,02

Wirecard

6,03

6,61

-0,58

MorphoSys

5,54

5,36

0,18

Qiagen

4,36

4,36

0

SMA Solar

3,24

3,35

-0,11

Drägerwerk

2,74

2,74

0

RIB Software

2,62

2,62

0

Software AG

2,51

2,62

-0,11

Evotec

2,37

2,18

0,19

Medigene

1,92

1,81

0,11

Freenet

1,73

1,73

0

SLM Solutions Group

1,51

0,99

0,52

Drillisch

1,3

1,3

0

United Internet

0,89

0,99

-0,1

Dialog Semiconductor

0,67

0,89

-0,22

GFT Technologies

0,58

0,58

0

Sartorius

0,5

0

0,5



Letzte Aktualisierung: 21.8.2017 17:30 Uhr

