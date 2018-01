TecDAX-Kursziele: freenet und Aixtron deutlich hochgestuft – Dialog Semiconductor und Nordex bekommen die Analystenkeule zu spüren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

im letzten Quartal 2017 wurden die durchschnittlichen Kursziele für Evotec, Siltronic, Cancom, S&T, Pfeiffer Vacuum, Bechtle, Wirecard, Software AG, RIB Software und SLM Solutions im zweistelligen Prozentbereich angehoben. Der größte Zuwachs war jedoch bei freenet (+37,50%) und Aixtron (+37,93%) zu beobachten. Ebenfalls deutliche Verbesserungen ergaben sich aus Analystensicht bei MorphoSys, United Internet, CompuGroup Medical, Carl Zeiss Meditec und SMA Solar.

Deutliche Herabstufungen im zweistelligen Prozentbereich nahmen die Analysten hingegen bei GFT Technologies, Drägerwerk und Nordex vor. Negativ sticht hier Dialog Semiconductor mit einem Minus von 40 Prozent hervor. Ein merklicher Abschlag ist darüber hinaus bei Sartorius Vz. zu verzeichnen gewesen.

Im Hinblick auf vorhandene Kurspotenziale ragen momentan die Aktien von Medigene, Evotec, freenet und Siltronic heraus. Bei SMA Solar, SLM Solutions, RIB Software, Aixtron, Nordex und Carl Zeiss Meditec sind die Experten hingegen der Ansicht, dass aktuell eine tendenzielle Überbewertung seitens der Börse vorliegt.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung zu Beginn des 4. Quartals 2017 und die Veränderung in absoluten Zahlen („Differenz“) an. So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im Monats- bzw. Quartals-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Monaten

Differenz

Abstand in %

Medigene

3

18,30

18,50

-0,20

39,80%

Evotec

6

17,60

16,00

1,60

29,51%

Freenet

15

38,50

28,00

10,50

23,95%

Siltronic

5

150,00

121,00

29,00

19,66%

Dialog Semi

19

30,00

50,00

-20,00

13,16%

MorphoSys

11

86,00

78,50

7,50

10,97%

United Internet

19

62,50

58,00

4,50

8,32%

Qiagen

24

27,80

28,40

-0,60

7,21%

Cancom

7

74,00

67,00

7,00

5,49%

S&T

4

20,25

18,00

2,25

5,47%

GFT Technologies

4

13,50

17,50

-4,00

1,89%

Pfeiffer Vacuum

7

157,80

138,50

19,30

0,51%

Bechtle

9

70,00

60,00

10,00

-0,07%

Drägerwerk

10

71,50

95,00

-23,50

-0,69%

Telefónica Dt.

25

4,18

4,30

-0,12

-1,18%

CompuGroup

7

56,00

52,00

4,00

-1,23%

Nemetschek

8

73,00

70,00

3,00

-2,01%

Drillisch

14

68,00

65,00

3,00

-2,44%

Sartorius Vz.

16

78,00

85,00

-7,00

-2,68%

Wirecard

27

90,00

80,00

10,00

-3,52%

Xing

7

256,00

256,00

0,00

-4,83%

Jenoptik

8

26,25

26,25

0,00

-5,58%

ADVA Optical

4

5,60

5,80

-0,20

-7,13%

Software AG

21

43,50

38,40

5,10

-7,45%

Carl Zeiss Meditec

10

45,40

42,70

2,70

-11,67%

Nordex

15

8,00

11,20

-3,20

-14,16%

Aixtron

12

10,00

7,25

2,75

-17,01%

RIB Software

5

21,50

17,00

4,50

-18,38%

SLM Solutions

7

38,00

31,00

7,00

-18,89%

SMA Solar

4

30,18

28,00

2,18

-19,39%



Letzte Aktualisierung am 2.1.2018, 18:00 Uhr

