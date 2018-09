TecDAX: Ist hier Geduld gefragt?

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Robert Sasse in einer Analyse mit dem TecDax. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Am Montag hat sich der TecDAX im morgendlichen Handel um 1,05 Prozent verbessert. Die Entwicklung! Mit dem Kursanstieg am Montag hat der Index die Grenze von 3.000 Punkten erfolgreich überwinden können, was psychologisch deutliches Potenzial verspricht. Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass sich der TecDAX ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.