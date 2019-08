TecDAX | ISRA Vision kauft zu

Mit der Schweizer Photonfocus AG erweitert das Unternehmen sein strategisches Portfolio im Bereich Embedded Sensortechnologie und setzt seine Zukunftsausrichtung mit dem erweiterten Fokus auf Smart Factory Automation für diskrete Industrien konsequent fort. Die spezialisierten Sensortechnologien und die Entwicklungskompetenzen für Embedded Systeme mit integrierter Intelligenz werden kurzfristig in neue Produkte und Produktgenerationen von ISRA einfließen und zusätzliche Marktpotenziale im Bereich Fabrikautomation erschließen. Im Vordergrund steht dabei die Verknüpfung der 3D Machine Vision Kompetenz mit der Roboterautomatisierung sowohl in etablierten Märkten wie der Automobilindustrie als auch in Industrien mit diskreter Fertigung im Allgemeinen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Die Integration von Photonfocus ermöglicht schnelle Fortschritte auf ISRAs anspruchsvoller Innovationsroadmap. Das Schweizer Unternehmen entwickelt auf der Basis einer modularen Architektur seit nahezu zwei Jahrzehnten Sensormodule für die industrielle Bildverarbeitung mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen. Aktuelle Entwicklungen zielen zum Beispiel auf den Einsatz von 3D-Technologie für industrielle Anwendungen und Hyperspektral-Sensorik. Der Kaufpreis für 100% der Anteile liegt knapp über dem einfachen Jahresumsatz der Photonfocus AG, der im hohen einstelligen Millionenbereich liegt. Die Finanzierung erfolgt aus dem operativen Cashflow ohne mittelfristige Kreditaufnahme. Auf Basis der Technologien und Kompetenzen des Unternehmens in strategischen Bereichen der Hard- und Softwareentwicklung plant ISRAs Management perspektivisch mit erheblichen Umsatzpotenzialen.

ISRA forever oder sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven?

Der Zusammenschluss mit Photonfocus und ihren rund 50 Mitarbeitern ist ein nächster Schritt beim Ausbau des Geschäfts mit Industrie 4.0-Komponenten und Embedded-Produkten. Weitere Akquisitionen zur Stärkung sowohl des Applikationsportfolios für vertikale Märkte als auch der generischen Industrie 4.0-Plattformen befinden sich bereits in Vorbereitung. Mit einer so erweiterten Geschäftsarchitektur setzt ISRA ihre langfristige Strategie fort, den Ausbau der Marktposition sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Integration innovativer Unternehmen voranzutreiben. Die mittelfristige Überschreitung der 200-Millionen-Euro-Umsatzmarke bei mindestens stabilen Margen bleibt weiterhin ein wichtiges strategisches Ziel des Managements.

ISRA, wer?

Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien. Zudem zählt sie zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitungsprogramme (Machine Vision) mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen".

Die ISRA VISION AG ist samt Tochtergesellschaften weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien. Zudem zählt sie zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitungsprogramme (Machine Vision) mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen".

Kernkompetenz des Unternehmens ist die ISRA-BrainWARE(R), eine innovative Software für intelligente Machine-Vision-Systeme. Hier sind das wissenschaftliche Know-How aus Optik, Beleuchtungstechnik, Vermessungstechnik, Physik, Bildverarbeitungs- und Klassifikationsalgorithmen sowie ein komplexes Systemdesign zusammengefasst. Machine Vision ist eine Schlüsseltechnologie der Sehenden Systeme, die das menschliche Auge imitiert. Die heutigen ISRA-Anwendungen fokussieren sich vor allem auf die Automatisierung der Produktion und Qualitätssicherung von Waren und Produkten, die in große, zukunftsträchtige Märkte wie Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information geliefert werden. Zu den Kunden gehören hauptsächlich namhafte Global Player der jeweiligen Branche. Mit mehr als 25 Standorten weltweit ist ISRA überall nah am Kunden und sichert einen optimalen Service und Support.

In den vergangenen siebzehn Jahren ist ISRA bei einer jährlich durchschnittlichen Umsatzsteigerung von ca. 25 Prozent profitabel gewachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 800 Mitarbeiter weltweit.

Aktuell (12.08.2019 / 09;15 Uhr) notieren die Aktien der ISRA Vision AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 34,98 EUR.



