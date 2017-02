TecDAX: Gibt der NASDAQ den entscheidenden Push? (Wirecard, Nordex, Medigene, Evotec, Drillisch, Dialog Semiconductor, MorphoSys, S&T, Sartorius, Software AG)

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

der TecDAX-Index hat sich aus seiner Range nicht wie erwartet lösen können und schloss auch nicht an den DAX-Index in den ersten Wochen der Trump-Präsidentschaft an. In dieser Woche tendiert jedoch der DAX-Index zunächst abwärts und dann ebenfalls wieder innerhalb der zuvor überwundenen Range. Beide Indizes bleiben somit zur Mitte der Woche hin stabil innerhalb ihrer Ranges. Der DAX-Index wird derweil unterstützt durch einen verhältnismäßig schwächeren Euro. Der TecDAX hingegen knüpft möglicherweise an die Stärke des NASDAQ an, der in dieser Woche erneut auf Allzeithochs gestiegen ist.

1.862 Punkte im Blick

Die obere Begrenzung der Trading-Range im TecDAX Future verläuft in etwa bei 1.862 Punkten. Diese sollte nach Möglichkeit überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotential aus der markttechnischen Perspektive zu eröffnen. Die untere Range-Begrenzung verläuft bei 1.818 Punkten. Wird diese Zone unterschritten, dann sollte die zuvor überwundene Korrekturtrendlinie ins Auge gefasst werden. Sie verläuft derzeit bei 1.792 Punkten.

Wie immer gilt: Die Angaben sollten nicht punktgenau betrachtet werden, sondern eine gewisse Fluktuation mit ins Kalkül gezogen werden. Die Kurse schießen meist über, bevor sie dann doch an der Unterstützung oder dem Widerstand drehen. In diesem Zusammenhang kann die Berücksichtigung von Tages- und Wochenschlusskursen hilfreich sein.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

