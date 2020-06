TecDAX | Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen

23.06.2020 - Eilmeldung – Wie einige Medien aktuell berichten, ist der zurückgetretene Wirecard-Chef Markus Braun festgenommen worden, dies teilte die Staatsanwaltschaft München mit. Der Ex-Chef des Finanzdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060) habe sich am Montagabend den Behörden gestellt und werde im Laufe des Tages den zuständigen Ermittlungsrichtern vorgeführt. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir hier weiter aktualisieren.

Braun soll wohl der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation verdächtig sein. Im Skandal um fehlenden 1,9 Milliarden Euro in den Bilanzen, war Markus Braun erst am Freitag offiziell zurückgetreten. Wir meinten bereits gestern Abend: "Marsalek und Braun sind beide Österreicher und so könnte die ermittlende Staatsanwaltschaft München durchaus eine gewisse Fluchtgefahr vermuten und Untersuchungshaft beantragen. Es geht immerhin um "erfundene" 1,9 Mrd. EUR, die wohl - wie es immer wahrscheinlicher wird - über Jahre als Scheingewinne "aufgebaut"... FORTSETZUNG UNSERER ZUSAMMENFASSUNG, WAS MONTAG PASSIERT IST.

Wirecard, was am Montag passierte - Marsalek entlassen, Aldi prüft, Shorts sind noch nicht zufrieden,...

