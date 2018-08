TecDAX | Evotec verlängert Allianz mit CHDI Foundation

30.08.2018 - Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809) gab heute die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der CHDI Foundation, Inc. ("CHDI") bis 2023 bekannt. CHDI wird in diesem Zeitraum bis zu 75 Wissenschaftler in Vollzeit bei Evotec finanzieren.

Diese Allianz besteht seit 2006, wurde in dieser Zeit erheblich ausgebaut und nutzt alle Facetten von Evotecs integrierter neurowissenschaftlicher best-in-class Plattform. Die Verlängerung dieser Kooperation ist eine weitere Validierung von Evotecs Investitionen in neue Technologien und Kapazitäten, die die Basis für innovative Wirkstoffforschungsallianzen bieten. In der Zusammenarbeit mit CHDI kommen Evotecs umfassende Forschungsaktivitäten sowie Evotecs umfangreichen neurologischen Forschungskenntnisse zum Einsatz, darunter Expertise in den Bereichen integrierte Biologie- und Chemieleistungen unterstützt von Substanz- und Bibliotheksverwaltung, Target-Validierung, Stammzellenforschung, High-Content-Screening, Chemieinformatik, in vitro-Pharmakokinetik, Proteomik und Proteinproduktion.

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese fünfjährige Verlängerung unserer Allianz mit CHDI. Es besteht eine großartige Beziehung zwischen den Teams von CHDI und Evotec, die auf dem gemeinsamen Vorhaben basiert, exzellente Forschung in wirksame Behandlungsmethoden für die Huntington-Krankheit zu überführen. Wir sind sehr stolz, Teil dieser globalen Initiative unter der Führung des CHDI-Teams zu sein."

"CHDIs Zusammenarbeit mit den Kollegen bei Evotec stellt eine unserer umfangreichsten und längsten Beziehungen dar", sagte Robi Blumenstein, President von CHDI Management, Inc. "Wir freuen uns darauf, mit einem wichtigen Partner in den kommenden fünf Jahren unsere Bemühungen fortzuführen, Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die das Leben der von der Huntington-Krankheit betroffenen Familien erheblich verbessern."



