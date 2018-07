TecDAX | Evotec tilgt 50% ihres Akquisitionsdarlehens

31.07.2018 - Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass die 50%ige Rückzahlung der Brückenfinanzierung (Gesamtwert: 140 Mio. EUR) innerhalb des ersten Jahres nach Gewährung erfolgt. Die Finanzierung wurde im Zusammenhang mit der Aptuit-Akquisition im Jahr 2017 vereinbart. Im August 2017 erwarb Evotec Aptuit, ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, für 253,2 Mio. EUR in bar. Diese Akquisition wurde durch vorhandene Barreserven und eine neue erstrangige Brückenfinanzierung von 140 Mio. EUR finanziert.

Diese Rückzahlung in Höhe von 70 Mio. EUR innerhalb des ersten Jahres nach Gewährung wurde im Wesentlichen durch den starken Mittelzufluss aus Evotecs Geschäftstätigkeiten im ersten Halbjahr 2018 ermöglicht. Zudem war Evotec in der Lage, einen Teil des Kredits zu attraktiven Bedingungen zu refinanzieren. Evotec erwartet, dass diese Rückzahlung einen erheblichen positiven Effekt auf den Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens haben wird.

Enno Spillner, Chief Financial Officer von Evotec, kommentierte: "Diese frühzeitige Rückzahlung ist ein Beleg für die Performance in unserem operativen Geschäft, in dem wir zum einen hohe Mittelzuflüsse verzeichnen, gleichzeitig aber auch unsere langfristige Strategie hinsichtlich unserer EVT Innovate-Forschungsaktivitäten und dem weiteren Kapazitätsaufbau verfolgen können."

Aktuell (31.07.2018 / 11:03 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,09 EUR (-0,51 %) bei 17,63 EUR.



