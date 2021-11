TecDAX | Evotec mit neuer Partnerschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) und EQRx gaben heute ihre Kooperation in Design, Forschung und Entwicklung neuer Therapieoptionen für Patient:innen bekannt. EQRx ist ein neuartiges Pharmaunternehmen, welches sich dafür einsetzt, benötigte neue Medikamente zu entwickeln und diese Patient:innen zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, EQRx‘ Pipeline-Expansion zu beschleunigen, indem Evotecs einzigartige datengesteuerte, vollständig integrierte F&E-Plattform für verschiedene Wirkstoffmodalitäten und Therapiefelder genutzt wird. Dieser Ansatz hat zum Ziel, die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zu beschleunigen und trägt dazu bei, dass Ideen aus der Forschung in sichere und wirksame Medikamente umgesetzt werden.

Die Partnerschaft wird sich auf mehrere therapeutische Ansätze in der Onkologie und Immunologie konzentrieren. Im Rahmen der Vereinbarung werden EQRx und Evotec bei der Wirkstoffforschung sowie in der präklinischen und klinischen Entwicklung zusammenarbeiten. Evotec wird die Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung leiten, während EQRx für die klinische Entwicklung, die Zulassung und die Kommerzialisierung verantwortlich sein wird. Zusätzlich zu den gemeinsam finanzierten Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten wird Evotec über eine variable

Gewinnbeteiligung am potenziellen kommerziellen Erfolg der im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Wirkstoffe profitieren.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: „Die ambitionierte und transformative Mission von EQRx, Patient:innen wichtige neue Therapien zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen, macht sie für uns zu einem idealen Partner. Durch diese spannende, neue Partnerschaft werden wir die Reichweite unserer einzigartigen, datengetriebenen integrierten F&E-Plattform erweitern. Wir freuen uns darauf, unser kombiniertes Wissen, unsere Expertise und Spitzentechnologien zu nutzen, um neue Medikamente gegen validierte Zielmoleküle so schnell wie möglich voranzubringen und den größtmöglichen Nutzen für die Patient:innen zu erzielen.“

„Wir bauen unsere frühe Entwicklungspipeline zügig weiter aus, indem wir Zugang zu innovativen Technologien der nächsten Generation in der Wirkstoffforschung und -entwicklung erhalten“, sagte Dr. Carlos Garcia-Echeverria, Leiter der Rx-Creation bei EQRx. „Diese Partnerschaft mit Evotec ermöglicht es uns, hocheffiziente und hochwertige Präzisionsmedikamente in der Immunologie und Onkologie schnell zu entwickeln. Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit, um innovative, bezahlbare und zugängliche Behandlungsoptionen für Patient:innen zu entwickeln.“

