TecDAX | Evotec gestern wieder geprügelt, heute zahlt Vifor

Vifor Pharma profitiert dabei für den Aufbau ihrer eigenen Nephrologie-Pipeline vom Zugang zu externen F+E-Kapazitäten, während Evotec durch die Auslizenzierung aller im Rahmen des Joint Ventures entwickelten Nephrologie-Assets an Vifor Pharma einen Vermarktungspartner gewinnt. Und nicht zu vergessen: "Die Anfangsfinanzierung von 25 Mio. EUR für präklinische Entwicklung wird von Vifor Pharma übernommen" und später teilt man sich die Kosten: "Die Kosten für die klinische Forschung und die Vermarktung erfolgreicher Substanzen sollen unter beiden Unternehmen gleichmäßig aufgeteilt werden. Zudem sind die Möglichkeiten für einen Ausstieg aus der gemeinsamen Entwicklung zu jeder Phase in einer Gewinnbeteiligungsvereinbarung festgelegt."

Wieder eine der Meldungen, die positiv für die Perspektiven der Evotec sind, die Kostenrisiken reduzieren und wieder einmal zeigen, wie wertvoll Evotec's Know-How für Dritte ist.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über dieses Joint Venture mit Vifor Pharma. Diese Partnerschaft zur Gründung eines Joint Ventures mit einer der weltweit führenden Firmen für die klinische Entwicklung und Vermarktung auf dem Gebiet der Nephrologie wird uns das Potenzial unserer Nephrologie-Plattform bei der frühen Identifizierung von Zielstrukturen und der Kandidatenauswahl maximieren. Evotec ist damit auch an der Wertschöpfung der klinischen Entwicklung beteiligt."



Stefan Schulze, COO und Präsident des Executive Committee von Vifor Pharma, kommentierte: "Durch die Gründung des Joint Ventures können wir neue Targets für die Therapie von Nierenerkrankungen identifizieren, um unsere Pipeline zu verstärken. Wir haben nun Zugang zur branchenführenden Wirkstoffforschung und den präklinischen Kompetenzen von Evotec, ohne dass wir unsere eigene F+E-Infrastruktur erweitern müssen. Durch die Nutzung der einzigartigen Stärken von Vifor Pharma und Evotec wird das Joint Venture eine leistungsstarke Forschungsplattform schaffen und dazu beitragen, Vifor Pharma als ein global führendes Unternehmen im Bereich Nephrologie zu etablieren."

Wie geht es weitergehen?

Evotec wird ihre führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungskapazitäten einsetzen und die bewährte Plattform von Vifor Pharma nutzen, um eine robuste Pipeline an Nephrologieprogrammen aufzubauen. Nach Abschluss der klinischen Studien an den Wirkstoffen der neu geschaffenen, gemeinsamen Pipeline, werden Produkte zur Registrierung und Vermarktung an Vifor Pharma auslizenziert, um die starke Nephrologie-Pipeline der Vifor Pharma Gruppe zu erweitern.

Und was werden die Shorts jetzt machen?

Eine weitere gute Nachricht kann Gift für denjenigen sein, der eine Shortposition hält, oder er hat genug Geld für die Margin und Geduld auf schlechtere Nachrichten zu warten. Passend hierzu nochmals unser Zahlenspiel von vorgestern. Nachdem gestern Evotec wieder einmal kräftig Federn lassen musste, habne alle unten aufgefürten Positionen auf einmal jeweils 1,00 EUR je Aktie mehr verdient, wenn heuteder Kurs wegen der Nachricht wieder steigen sollte...

Oder gestern habne sich Shortpositionen erhöht - werden wir in den nächsten Tagen erfahren, oder gesenkt, dito:

Ob einer der Akteure möglicherweise Druck bekommen könnte, kann natürlich nur in Abhängigkeit vom Balance Sheet des Shortsellers gesagt werden, da uns aber solche Informationen nicht in verläßlicher Form vorliegen, versuchen wir es mit einer Evotec Annäherung. Bei welchen Kursen liegen potentiell "interessante" Kurse für die einzelnen Shiortseller". ACHTUNG, dies ist eine Näherung, die subjektiven Kriterien der einzelnen Portfoliomanager sind in keiner Weise berücksichtigt. Es soll nur eine "gedankliche Grenze" gezogen werden. Es halten im Moment Leerpositionen von 0,50% Plus an Evotec folgende Adressen:

BASIS IST DER AKTUELLE EVOTEC KURS von 20,89 EUR (04.11. / 16:07 Uhr, XETRA)

Melvin Capital Management LP hat eine Position von 4,96 % seit dem 16.10.2019 kontinuierlich ausgebaut über die Zeit. SK 16.10. : 19,75 EUR - Gesamtbestand hat 1,14 EUR je Aktie seitdem an Wert verloren. Begonnen "leer zu verkaufen" hat man am 15.04. bei einem Kursniveau von 23,18 EUR - schöne Gewinne für diese Teilposition von 0,73 %, aber es wurde das letzte Delta von zusätzlichen 1,06 % nach dem Kurssturz vom 15.08. aufgebaut. Hier hat man zu 18,89 EUR und etwas höher verkauft - jedenfalls stehen die 1,06 % die hier aufgebaut wurden mit bis zu 3,00 EUR je Aktie im Minus. Insgesamt wird man wohl noch leicht im Plus sein. Aber die ehemals schönen Gewinne schmelzen dahin, weitere Positionen aufzubauen, als die Aktie "angeschossen" schien und Richtung 18,00 EUR trudelte, kosteten schon jetzt viel Geld. Der Short mit der größten Position kommt langsam in rote Regionen, wie er reagieren wird? Wer weiss?

Darsana Capital Partners LP hat eine Position von 1,31 % seit dem 16.08.2019 kontinuierlich ausgebaut seit anfangs August 2019: SK am 16.08.: 18,89 EUR, seitdem ist die Position eigentlich laufend im Wert gesunken. Aktuell rund 2,00 EUR je Aktie, mehr als 10% des Engagements. Wird keinen Assetmanager wirklich glücklich machen..

Canada Pension Plan Investment Board hat eine Position von 0,72 % seit dem 23,10.2019, seit Juli ausgebaut (zumindest über der Meldegrenze).SK 23.10. 19,86 EUR - seit dem rund ein Eur je Aktie verloren, insgesamt sollte man noch vorne sein, da Großteil im Juli aufgebaut.

Wellington Management Company, LLP hat eine Position von JETZT NOCH 0,76 % - im HOCH LAG MAN SCHON MAL BEI 1,20 % in den letzten Jahren - Stand 30.10.2019, so niedrig war die Position zuletzt im Februar 2017(!) Hier sparen wir uns eine Betrachtung der Kurse, da man ja schon auf dem Rückzug scheint und wohl schon eine diesbezügliche Grundsatzentscheidung gefallen zu sein scheint - wahrscheinlich.



Lakewood Capital Management, LP hat eine Position von 0,92 % seit dem 13.05.2019 vorher mal höhere, mal niedrigere Positionen. Lakewood kann auf guten Gewinnen abwarten, oder eben noch vorhandene Gewinne irgendwann realisieren - interessantes Gedankenspiel. Bevor die Gewinne zu sehr schrumpfen...

AHL Partners LLP hat eine Position von 0,72 % seit dem 31.10.2019, der Aufstocker - bis jetzt noch keine wahre Freude, aber eigentlcih "zu neu" dabei, um schon wieder auszusteigen oder?Insbesondere scheint man noch einiges vor zu haben, man hat ja am 31.10 aufgestockt auf 0,72 %, das macht man nicht wenn man reduzieren will. Ein Kandidat der potentiell seine Shortposition weiter aufstocken wird.

Vielleicht denkt "man" ja auch mal darüber nach, das nach dem relativ festen Boden den die Aktie in den letzten Wochen herausgebildet hat und den vielen - gescheiterten - Ausbruchsversuchen, möglicherweise der nächste oder übernächste Versuch - unterlegt mit neuen Nachrichten - einen Short anfangen kann Geld zu kosten.

Shortpositionen müssen generell mit Geld hinterlegt werden, wenn der Markt sich gegenläufig entwickelt. Das kann schnell ins Geld gehen. Und wenn die Volatilität der Aktie steigt, dann steigen auch die prozentualen "Marginerfordernisse" - also noch teurer bzw. noch mehr Mittel bindend.

Die x-te gute Nachricht in den letzten Wochen

Die Kooperation mit Celmatix, die Takeda Kooperation, Partnerschaft mit Integra und Yissum, Biocon-Partnerschaft, und Forschungserfolge im Bereich Darmkrebsmedikation plus der heutige Erfolg mit Vifor sind das aktuelle Bild von Evotec - nicht übel.

DIE aktuelle Analyse zu Evotec. Werden die News Einfluss auf den Aktienkurs haben? Sieht alles wirklich so gut aus, wie die Nachrichtenlage vermuten lässt? Was passiert gerade mit dem Kurs: Leerverkäufer auf dem Rückzug oder charttechnische Reaktionen?

Während die Celmatix-Kooperation und der Finanzierungsdeal mit Takeda erst mittel- bis langfristig die Geschäftszahlen direkt beeinflussen werden- und zwar positiv - zeigen die Darmkrebsmedikationsforschungsergebnisse und die Jerusalemer Kooperation jetzt im Moment, dass die Forschungen von Evotec erfolgreich und interessant sind und machen so die Chance auf zukünftige positive Überraschungen aus der Produktpipeline wahrscheinlicher- natürlich auch hier meißtens mittel- bis langfristig. Und dagegen stehen....

Aktuell (06.11.2019 / 07:47 Uhr) notierten die Aktien der Evotec AG im Frankfurter-Handel zum Schluß gestern im Minus mit -5,22 % (-1,09 EUR) bei 19,88 EUR. Mal schauen, wie es weitergeht. so kann etwas langweiliges wie der Bundesanzeiger spannender als jeder Krimi werden.



