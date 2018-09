TecDAX | Evotec geht Partnerschaft mit Celgene ein

Im Rahmen dieser Kooperation wird Evotecs Panomics-Plattform eingesetzt, um Zielstrukturen zu identifizieren, die bisher als schwer zugänglich eingestuft wurden. Dazu verwendet Evotecs Panomics-Plattform insbesondere modernste Proteomik und Transkriptomik im industriellen Maßstab, um Profile von vielversprechenden Wirkstoffkandidaten zu erstellen und diese auf Basis umfangreicher biologischer Zellprofile zu selektieren. Die Plattform bietet darüber hinaus eine integrierte Datenanalyse "PanHunter", die die Analyse und Auswertung großer Datensätze in diesen Disziplinen ermöglicht.

Der Fokus liegt auf Nebenwerte - Unser wikifolio jetzt vormerken!

In der Kooperation wird die umfangreiche und aktuelle Proteomik-Expertise von Evotecs Wissenschaftlern an den Standorten in München, Deutschland, und Toulouse, Frankreich, genutzt. Evotec erhält eine nicht bekannt gegebene Vorabzahlung und hat Anspruch auf erhebliche Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen im potenziell zweistelligen Prozentbereich aus den jeweiligen einlizenzierten Programmen. Celgene hält exklusive Optionen zur Einlizenzierung der Rechte auf alle Programme, die im Rahmen dieser Kooperation entwickelt werden.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diese dritte Partnerschaft mit Celgene einzugehen und nun auch außerhalb Neurodegeneration und Onkologie gemeinsam neue Möglichkeiten schaffen zu können. Der gezielte Proteinabbau ermöglicht uns nun den Zugriff auf zuvor nicht-potente Zielstrukturen und ist daher ein hochattraktiver und vielversprechender Ansatz, der zuvor noch nicht systematisch verfolgt wurde."

Panomics umfasst die innovative Integration von Daten aus der Genomforschung, der Transkriptomik und der Proteomik. Evotec hat Hochdurchsatz-Technologien in den Bereichen Transkriptomik und Proteomik entwickelt, die als unvoreingenommene Read-outs verwendet werden können. Dies beinhaltet auch "PanHunter", eine proprietäre, integrierte, benutzerorientierte Plattform zur Analyse von Panomics-Daten.

Evotec-Exklusivinterview: "Wir wollen für 2018 „3X30“ erreichen"

Aktuell (06.09.2018 / 08:26 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,28 EUR (+1,24 %) bei 22,94 EUR.



Chart: Evotec AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}