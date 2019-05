TecDAX | Evotec akquiriert US-Unternehmen und erweitert Geschäftsfeld

Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Akquisition von Just Biotherapeutics, Inc. ("Just.Bio") unterzeichnet hat.

Der Kaufpreis beträgt bis zu 90 Mio. $ inklusive einer leistungsbasierten, über drei Jahre laufenden Earn-Out-Komponente. Just.Bio ist ein einzigartiges Hightech-Unternehmen, das synergetische wissenschaftliche Expertise mit Machine Learning ("ML") -Technologien für Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika verbindet. Das erst 2014/2015 gegründete Unternehmen hat etwa 90 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, die alle in einer hochmodernen Forschungs- und Produktionseinrichtung in Seattle, WA, USA arbeiten. Es wird erwartet, dass die Akquisition im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen wird.

Biologika-Erweiterung bietet neue Chancen für weiteres Wachstum

Die Akquisition von Just.Bio bietet erhebliches Potenzial an neuen Geschäftsmöglichkeiten, die zur Beschleunigung von Evotecs langfristiger Strategie, der führende Partner für externe End-to-End-Innovation zu werden, beitragen können. Evotec war bislang vor allem als Wirkstoffforschungsunternehmen im niedermolekularen Bereich positioniert. Die Akquisition von Just.Bio erweitert Evotecs Geschäft um ein umfangreiches Angebot, das biologische Wirkstoffe für Therapiebereiche wie Onkologie, ZNS, Schmerz, Entzündungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Infektionskrankheiten einschließt. Die Passung zu Evotec ist hervorragend, weil Just.Bio - genau wie Evotec im niedermolekularen Bereich - für ihre wissenschaftliche und technologische Exzellenz, definierte Ergebnisse, sowie intelligente und äußerst effiziente Lösungen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika auf höchstem Niveau bekannt ist.

Die Kapazitäten und Expertise von Just.Bio umfassen die proprietäre, integrierte Technologieplattform J.DESIGN, die eine intelligente und effiziente Entwicklung biologischer Wirkstoffe vom Design über die Leitstrukturoptimierung bis hin zur Herstellung ermöglicht:

J.MD(TM) ist ein technologiebasiertes Tool zur Prozessentwicklung, das mit Abacus(TM), einem auf maschinellem Lernen basierten, computerunterstützten Instrument, die vielversprechendsten Moleküle bestimmt und für die weitere Entwicklung auswählt

JP3(R) beinhaltet Labor- und Berechnungs-Tools für die schnelle Entwicklung eines ertragreichen Herstellungsprozesses inklusive der benötigten cGMP-Anlagen zur Produktion für die frühen klinischen Testphasen

Erhebliches weiteres Potenzial stellt die J.POD(R)-Technologie des Unternehmens dar, mit der sich flexible und modulierbare Herstellungsprozesse für die klinische und kommerzielle Produktion von Biologika gestalten lassen

Transaktionsstruktur spiegelt Wertpotenzial wider

In den vergangenen Jahren hat Just.Bio erfolgreich ein diversifiziertes Kundenportfolio aufgebaut und damit den Grundstein für ein sehr solides finanzielles Wachstum gelegt. 2018 hat das Unternehmen seinen Umsatz mit Erlösen in Höhe von etwa 20 Mio. EUR überproportional zum Marktwachstum gesteigert. Evotec wird für die Übernahme einen Kaufpreis in Höhe von bis zu 90 Mio. $ (etwa 81 Mio. EUR; bei einem EUR/$-Kurs von 1,117) in bar entrichten, inklusive einer potenziellen leistungsbasierten über drei Jahre laufenden Earn-Out Komponente. Die Erstzahlung nach Akquisitionsabschluss wird 60 Mio. $1) (etwa 54 Mio. EUR; bei einem EUR/$-Kurs von 1,117) betragen. Der Erwerb von 100% der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen wird in bar an ein Konsortium bezahlt. Dazu gehören ARCH Venture Partners, Merck & Co., Lilly Asia Ventures und die Bill & Melinda Gates Foundation. Die Akquisition wird Evotecs Umsatzwachstum weiter stärken und zum Erreichen der strategischen Unternehmensziele beitragen. Evotec wird ihre Prognose gegebenenfalls spätestens mit der Veröffentlichung des Berichts zum ersten Halbjahr 2019 entsprechend anpassen. Just.Bio wird vollständig im Evotec-Konzern konsolidiert.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen uns außerordentlich über die erfolgreiche Akquisition und heißen die Experten von Just.Bio in der Evotec-Familie herzlich willkommen. Auch möchten wir Dr. Jim Thomas in seiner neuen Rolle als EVP, Global Head, Biotherapeutics, President US Operations begrüßen. Die Erweiterung unserer Plattform war stets ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Mit dieser Akquisition haben wir nun den Partner mit der perfekten Passung gefunden, der unseren Führungsanspruch in der Wirkstoffforschung hervorragend ergänzt."

Dr. James Thomas, Chief Executive Officer von Just.Bio, kommentierte: "Zusammen sind Just.Bio und Evotec ein starkes Team mit der langfristigen Mission, wichtige biologische Wirkstoffe für Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, Teil der Evotec-Familie zu werden."



