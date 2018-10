TecDAX | Evotec: Was bringt dieser Deal?

Evotec setzt ihre Wirkstoffforschungsplattform ein, um neuartige, sichere und wirksame Behandlungen in Zusammenarbeit mit Ferring zu entwickeln. Diese mehrjährige Multi-Target-Allianz zielt darauf ab, niedermolekulare präklinische Entwicklungskandidaten (pre-clinical development candidate, "PDC") sowie Kandidaten zu entwickeln, die bereit für die Einreichung eines neuen Prüfpräparats (Investigational New Drug, "IND") sind. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Evotec Anspruch auf nicht bekannt gegebene Forschungszahlungen und Meilensteine.

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Die Kombination unserer branchenführenden niedermolekularen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattform mit Ferrings tiefgreifender Expertise in Reproduktionsmedizin und Frauengesundheit kreiert eine leistungsstarke Allianz, von der wir uns erhoffen, dass sie für Patienten, die unter Fertilitätsproblemen und gynäkologischen Erkrankungen leiden, erhebliche positive Veränderungen bereithalten wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem solch innovativen Partner."

Per Falk, Chief Science Officer, Ferring, fügte hinzu: "Um unser Ziel zu erreichen, in der Reproduktionsmedizin und Frauengesundheit führend zu sein, erweitern wir unsere historische Kernkompetenz in Peptiden und wenden uns Zielmolekülen zu, die besonders mit niedermolekularen Wirkstoffen erreichbar sind. Evotec ist ein hoch geschätztes Unternehmen in diesem Bereich und die Partnerschaft hat gute Aussichten, in diesem medizinischen Bereich signifikante Innovationen zu schaffen. Gemeinsam haben wir das Potenzial, das Leben von Männern und Frauen, die an Fertilitätsproblemen leiden und von Frauen mit gynäkologischen Erkrankungen entscheidend zu verbessern."

Wer ist Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals ist ein forschungsorientiertes, auf Biopharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, das sich engagiert, Menschen auf der ganzen Welt bei der Familienplanung zu helfen sowie einen Beitrag für bessere Lebensqualität zu leisten. Mit Hauptsitz in Saint-Prex, Schweiz, ist Ferring führend in Reproduktionsmedizin und Frauengesundheit sowie in spezialisierten Bereichen der Gastroenterologie und Urologie. Ferring entwickelt seit über 50 Jahren Behandlungen für Mütter und Neugeborene. Heute investiert das Unternehmen mehr als ein Drittel in Ihre Forschung und Entwicklung, um innovative und personalisierte, medizinische Lösungen von der Empfängnis bis zur Geburt für Mütter und Neugeborene zu finden. Das 1950 gegründete Unternehmen beschäftigt heute weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt in über 60 Ländern über eigene Tochtergesellschaften und vertreibt seine Produkte in 110 Ländern.

