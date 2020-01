TecDAX | Evotec: Vierter Deal in nicht mal 14 Tagen - herrliche Zeiten

Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Konzerntochter Just - Evotec Biologics eine Zusammenarbeit mit OncoResponse, Inc. eingegangen ist.

Das Biotechunternehmen entwickelt humane Antikörper als Produktkandidaten für verschiedene vielversprechende Zielstrukturen, die mit immunsuppressiver myeloischer Biologie in Verbindung gebracht werden. OncoResponses führender Produktkandidat, OR2805, ist ein humaner Antikörper, der von einem sogenannten "Elite Responder" abgeleitet wurde, einem Patienten, der auf eine Immuntherapie angesprochen hat. Der Antikörper kehrt die Immunsuppression in der Tumor-Mikroumgebung um, führt zu verbesserter Zerstörung von Krebszellen und damit zu besseren Wirkungsraten von Immuntherapien sowie neuen Heilungschancen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Just - Evotec Biologics ihre integrierte Technologieplattform J.DESIGN einsetzen, um OncoResponse mit ihren Services dabei zu unterstützen, OR2805 schnellstmöglich in die klinischen Testphasen zu überführen. Zu diesen Dienstleistungen zählen Zelllinien-, und Prozessentwicklung sowie die cGMP-Produktion eines ausgewählten Wirkstoffkandidaten, der in klinischen Phase I/II-Studien am Menschen erprobt werden soll.

Clifford Stocks, Chief Executive Officer von OncoResponse, kommentierte: "Wir sind sehr froh darüber, dass Just - Evotec Biologics unseren führenden therapeutischen Antikörper mitentwickeln und produzieren wird. Die Erfahrung, Expertise und Begleitung von Just - Evotec Biologics kombiniert mit ihrer Erfolgsbilanz und ihrer einzigartigen Technologieplattform werden eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Produktion unseres Moleküls für klinische Studien spielen."

Dr. James Thomas, EVP Global Head Biotherapeutics und President U.S. Operations von Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Wir freuen uns, gemeinsam mit dem erfahrenen und dynamischen Team von OncoResponse bei der Entwicklung und Produktion dieses aufregenden onkologischen Immuntherapie-Ansatzes zusammenzuarbeiten."

