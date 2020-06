TecDAX | Evotec: Uncle Sam vertraut, aber Shorts werden aktiver, wieso?

Cyprotex US, LLC, Tochterunternehmen der Evotec SE (ISIN: DE0005664809) , hat einen neuen Auftrag mit fünfjähriger Laufzeit von der US Environmental Protection Agency ("EPA") erhalten (Volumen 13 Mio. USD/5 Jahre).

Der Auftrag ist Teil des Computational Toxicology and Exposure Research-Projekts ("CompTox"), mit dem die EPA das Ziel verfolgt, lösungsorientierte Forschung für die schnelle Bewertung von potenziellen Gesundheits- und Umweltrisiken bereitzustellen, die aus dem Kontakt mit Umweltchemikalien resultieren.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass die EPA einmal mehr Cyprotex zur Unterstützung ihres wichtigen Projekts ausgewählt hat. Die Verbesserung der Vorhersagen über chemische Sicherheit und toxikologische Risiken ist von großer Bedeutung für die gesamte Life Science-Branche. Wir sind froh, einen Beitrag zu einer Initiative zu leisten, die das Potenzial hat, die Nachhaltigkeit zu fördern und sowohl zur menschlichen Gesundheit als auch zum Umweltschutz beizutragen."

Passt bei Evotec, wenn nicht die Entwicklung der großen (meldepflichtigen) Shortpositionen seit einigen Wochen wieder nach oben zeigen würden. In der Vergangenheit mussten die Evotec-Aktionäre erleben, dass "schöne" Kursentwicklungen immer wieder durch Shortaktivitäten beeinträchtigt wurden. Wohlgemerkt: Der Aufbau von Shortpositionen ist ein "normaler" Vorgang, aber die Frage muss erlaubt sein: Ist der Hintergrund "nur" ein Zweifel am Erfolg des Unetrnehmens oder Erwartung eines Kursrückgangs oder - und hier beginnt der Graubereich - sind irgendwelche Gerüchte oder "Researchberichte" ohne Quellenangabe unterwegs? Jedenfalls erhöhte Melvin Capital (hatte früher auch schon mal abgebaut) seine 5,48% am letzten Freitag auf 5,61% . Und seit dem 12.03.2020 baute Darsana Capital Partners seine damalige Shortposition von 1,19% sukzessive bis auf derzeit 1,81% (am 14.05.) auf. Seit Dezember letzten Jahres erhöhte der Canada Pension Fund seine 0,65% schrittweise auf 1,11 % (Stand seit dem 07.05.) - Und was macht der Evotec-Kurs: Entwickelt sich seit dem Tief am 18.03. bei 18,50 EUR in einem Aufwärtstrend bis auf derzeit 24,01 EUR (08.01 Uhr, Frankfurter Handel) - unspektakulär. Ohne größere Auffälligkeiten.

Und sonst?

Evotec nahm an einer Finanzierungsrunde von Exscientia,einem weltweit führenden Wirkstoffforschungsunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence, "AI"), teil. Im Rahmen der vom neuen Investor Novo Holdings angeführten Finanzierungsrunde wurden insgesamt 60 Mio. USD eingeworben. Auch die bisherigen Investoren Bristol Myers Squibb und GT Healthcare Capital beteiligten sich neben Evotec an der Runde.(26.05.)

Wirecard - Moody's, DWS und Shorts - kursbewegend

DEFAMA - Krise bewältigt, jetzt gehts weiter

Chancen bei Rocket Internet, TUI und LPKF - jetzt Zeit zu zu greifen?

Aves One wächst und geht (noch) weiter weg von den Seecontainern

Baumot - jetzt gilt es wirklich!

flatex will in den SDAX - Zahlen sind beeindruckend

Die Quartalsergebnisse zeigten solide Erträge und Umsätze - von Corona wenig beeinträchtigt, wenn überhaupt, da Milestonezahlungen fehlten einfach ein "normal" gutes Quartal: Umsatzerlöse (mit externen Kunden): 119,4 Mio. EUR (Q1/19: 103,8 Mio. EUR) | bereinigtes EBITDA 30,0 Mio. EUR (Q1/19: 30,0 Mio. EUR) - ausführlicher hier.

Auch die Prognose für 2020 sieht nicht nach irgendwelchen Überraschungen aus, wobei die Auswirkungen Covid-19’s relativ unbedeutend bleiben sollten. So kommt Evotec bei der Vorlage der Q1-Zahlen zu einem unveränderten Ausblick unter Berücksichtigung der derzeit wahrnehmbaren negativen Effekte durch COVID-19 von Konzernerlösen in Höhe von 440-480 Mio. EUR (2019: 446,4 Mio. EUR) und einem bereinigten Konzern-EBITDA in Höhe von 100-120 Mio. EUR (2019: 123,1 Mio. EUR) Die unverpartnerten F+E-Aufwendungen sollen auf Konzernebene etwa 40 Mio. EUR erreichen. Und Evotec ist hier immer wieder für Überraschungen gut gewesen (unplanbare Milestonezahlungen als Stichwort). Jedenfalls keine Hinweise auf eine wesentliche Verschlechterung der Kennziffern – so sind die Shortbestandserhöhungen vielleicht nur in Abhängigkeit des steigenden Kurses aufgebaut worden, um bei einem Kursrücksetzer, der in der derzeit schwierigen Gesamtmarktverfassung jederzeit möglich ist, zu profitieren. Auf jeden Fall sollte "man" die weitere Entwicklung der Shortpositionen im Auge behalten.

Aktuell (03.06.2020 / 09:00 Uhr) notieren die Aktien der Evotec SE im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,40 EUR (+1,67%) bei 24,31 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.