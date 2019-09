TecDAX | Evotec: Startet jetzt die Rakete?

Ziel beider Partner ist es, mindestens fünf Wirkstoffforschungsprogramme aufzusetzen, die zunächst von Evotec entwickelt und beim Eintritt in die Klinik von Takeda in ihre Entwicklungsverantwortung übernommen werden sollen."Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Evotec, die in der Wirkstoffentwicklung weltweit führend sind, ist ein zentraler Bestandteil unseres Modells für die Entdeckung und Entwicklung transformativer medizinischer Ansätze", sagte Steve Hitchcock, Ph.D., Global Head of Research bei Takeda. "Takeda und Evotec verbindet eine langjährige Zusammenarbeit und wir haben großes Vertrauen in Evotecs Kompetenzen."

Bringt das den Kurs von evotec wieder...

...auf die alten Hochs. Widerstände wurden ja bereits in den letzten Tagen überwunden, fundamental gibt's heute auch Futter. Könnte doch mal wieder in Richtung alte Hochs gehen? Der Takeda-Deal reduziert das finanzielle Risiko evotecs wesentlich und macht so die Chance auf zukünftige positive Überraschungen aus der Produktpipeline möglich - natürlich mittel- bis langfristig.

DIE aktuelle Analyse zu Evotec. Sieht alles wirklich so gut aus, wie der Takeda-Deal vermuten lässt?

Insbesondere es bringt viel Geld in evotecs Kassen.Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotec von Takeda eine einmalige Vorabzahlung für den Zugang zu ihren Plattformen erhalten. Zudem hat Evotec Anspruch auf präklinische, klinische und kommerzielle Meilensteine, die insgesamt mehr als 170 Mio. $ pro Programm ausmachen können, sowie auf mehrstufige Beteiligungen an potenziellen Umsätzen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Möglich sind 850 Mio EUR...

... plus x EUR aus Umsatzbeteiligungen falls alle 5 verbindlich (mindestens!) geplanten und vereinbarten Wirkstoffforschungsprogramme einschlagen, aber selbst wenn die Quote - zu erwarten - niedriger ist eine verdammt große Menge Geld und Chancen! Klar mittel- bis langfristig aber man startet ja erst mal mit nicht bezifferten Vorabzahlungen und evotecs Geschäft ist nun mal eine Wette mit langer Laufzeit.

Aktuell (24.09.2019 / 08:04 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,40 EUR (+1,95 %) bei 20,88 EUR.