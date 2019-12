TecDAX | Evotec: Sorry, wir haben es gestern übersehen...

Man findet bereits Chartisten, die darüber nachdenken "Gewinne mitzunehmen", wahrscheinlich durch die vielen Rückschläge vorher bereits ermüdet. In dieser Gemengelage haben wir gestern eine News Evotecs über operative Entwicklungen schlichtweg übersehen: "Toronto Innovation Acceleration Partners ("TIAP") gab heute den Start eines neuen Projekts bekannt, das im Rahmen der BRIDGE LAB150, einer Partnerschaft zwischen Evotec SE und TIAP, entwickelt wird. Das Projekt konzentriert sich auf Durchbrüche in neuartigen zellulären Wirkstoff-Screeningsystemen in der onkologisch ausgerichteten wissenschaftlichen KRAS-Forschung von Professor Igor Stagljar an der Universität von Toronto, einem TIAP-Mitglied, und zielt auf die Entwicklung von Therapeutika ab, die auf die Protein-Protein-Wechselwirkungen von KRAS und seinen weiteren Interaktionspartnern einwirken soll.Die niedrigen Überlebensraten von drei der vier tödlichsten Krebsarten in Nordamerika - Bauchspeicheldrüsenkrebs, Dickdarmkrebs und Lungenkrebs - stehen im Zusammenhang mit KRAS-Mutationen, einem nachweislichen Krebstreiber. Obwohl ein dringender Bedarf an Therapeutika besteht, die auf KRAS zielen, mangelt es bislang an klinisch verfügbaren Arzneimitteln, da es sehr schwierig ist, direkt auf onkogenes KRAS einzuwirken.LAB150 beschleunigt die Translation akademischer Forschung in kommerziellen Nutzen, indem es finanzielle Förderung sowie Zugang zu pharmazeutisch validierten Plattformen und Expertise bietet." {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

UND WAS HEISST DAS FÜR DIE AKTIE? Kurzfristig natürlich wenig, außer das Evotec in vielen Bereichen - über 100 parallel laufende Forschungsprojekte - mit verschiedensten Partnern in unterschiedlichsten Projektphasen tätig ist. Diese Nachricht könnte die Basis für eine in mehreren Jahren wichtige Auslizenzierung sein, das ist ja gerade das Spannende und gleichzeitig Riskante an einer Aktie aus dem Bereich "Forschungsunternehmen". Gegen die Risiken setzt Evotec das Konzept der Plattform mit möglichst vielen, unterschiedlichen Partnern, ansätzen und Krankheitsbildern. Bisher recht erfolgreich.

Aber seit dem 22.11.2019

haben sich die meldepflichtigen Shortpositionen nicht mehr verändert - wirr spekulierten ja bereits, dass möglicherweise bei einigen das maximale - compliance gesetzte - Maximalexposure erreicht sein könnte. So dass weitere Eingriffe - vorerst? - nicht erfolgen. Jedenfalls "geniesst" der Kurs der Evotec die Ruhe auf dieser Front in den letzten Wochen und aus einer starken Bodenbildung heraus entwicklet sich eine gewisse Dynamik. Die 22,00 EUR-Marke und der Weg darüber hinaus ist nicht mehr so fern - möglicherweise. Zu lange auf einem Level ist auch nicht gut, wenn man Chartisten fragen sollte

Schöner Vertrauensbeweis

war die am Nikolaustag erfolgte Beteiligungsmeldung: Die amerikanische Investmentfirma T. Rowe Price Group, Inc. baute eine Beteiligung in physischen Aktien (kurzfristige Investments würden eher in Derivaten erfolgen, also plant man durchaus einen längeren Anlagehorizont.) in Höhe von 3,12 % der Evotec AG auf. Wenn man der Anlagephilosophie des Unternehmens trauen darf ein langfristig angelegtes Investment. Ann Holcomp von beschreibt das Herangehen von T. Rowe Price Group, Inc.realtiv klar: "We invest for the long term with our clients' best interests and goals in mind. We don't overreact during periods of market volatility, nor do we chase the latest fads in the marketplace. Rather, we trust in our deep proprietary research, which is the core of our proven process.""

Analysteneinschätzungen passen zur Entwicklung

Der Evotec CFO Enno Spillner hat am 3.12.2019 auf dem Berenberg European Corporate Conference, Surrey, UK die Zuhörer offensichtlich überzeugt vom Konzept, dem wirtschaftlichen Erfolg und den möglichen zukünftigen Erfolgen der Evotec - Berenberg's Patrick Trucchio beließ nach der Veranstaltung Evotec auf "BUY" mit einem Kursziel von 28,00 EUR. Auch die Deutsche Bank bleibt bei BUY mit einem Kursziel von 25,00 EUR (unverändert seit dem 13.11.2019). Bei "Marketscreener" ergibt sich ein mittleres Kursziel aller Analysten von 28,80 EUR, alle 6 covernden Analysten geben der Evotec ein "BUY". Ein rundes Bild.

Charttechnisch ist jetzt die Marke von 22,00 EUR interessant

Evotecs CEO, jemand, der weiss, wovon er spricht - sein Interview mit dem nwm, für die die es verpasst haben- , sagte zutreffend: "Als Wissenschaftskonzern, der in vielen verschiedenen medizinischen Bereichen an der Speerspitze von Innovation aktiv ist, ist unser operatives Geschäft immer wieder erklärungsbedürftig. Unser Anspruch ist es, transparent zu machen, was wir tun. Deshalb versuchen wir, auf diesen Veranstaltungen aufzuzeigen, dass eine Beteiligung an Evotec ein effizientes und vor allem effektives Investment in eine Zukunft ist, in der viele Krankheiten behandelbar und heilbar werden (...)"

DIE aktuelle Analyse zu Evotec. Wie geht es weiter? Wird Evotec je zur Ruhe kommen, warum ist gerade Evotec gezielt "Opfer" der Leerverkäufer - natürlich auch dem Geschäftsmodell geschuldet.

Erklärungsbedürftiges Geschäftsmodell, doch eigentlich mit einem Satz ausreichend beschrieben: Plattformkonzept, viele voneinander unabhängige Projekte mit unterschiedlichen Partnern und das alles schneller und günstiger als die Forschungsabteilungen der Big Pharma`s - plakative 30% schneller und günstiger laut Dr. Lanthaler auf dem Deustchen Eigenkapitalforum.

Celmatix war "die" operative Unterstützung für die derzetige Kursentwicklung!

Am 03.12.2019 gab eine positive Entwicklung bei der Celmatix-Kooperation im Bereich der Frauengesundheit - bereits thematisiert als Angriff auf einen Markt mit 78 Milliarden Umsatz. Evotec macht Ernst. Man nimmt Geld in die Hand um die nächste Finanzierungsrunde der Celmatix mit zu machen. Zukunftsmarkt erkannt und Gelegenheit beim Schopf gegriffen. Das Beteiligungsobjekt und gleichzeitig Kooperationspartner Evotecs wurde von Forbes dieses Jahr als eines von DREI SYSTEMVERÄNDERNDEN Gesundheitsstartups bezeichnet, wobei Start-up bei einem bereits seit 2009 tätigen Unternehmen vielleicht etwas zu kurz greift: Celmatix ist ein in der Präzisionsmedizin tätiges Unternehmen, das die Bereiche Reproduktionsmedizin und Fruchtbarkeit an der Schnittstelle von "Big Data" und Genomik fortschrittlich voranbringt.

Zudem beteiligt sich Evotec an der aktuellen Finanzierungsrunde der Celmatix nicht allein, sondern gemeinsam mit Investoren wie Life Sciences Innovation Fund und Topspin Fund. Celmatix beabsichtigt damit, ihre innovativen therapeutischen Initiativen noch breiter auszubauen. Nach unbestätigten Quellen hat Celmatix rund 76 Mitarbeiter und letztes Jahr einen Umsatz von 22 Mio. USD erzielt. Und wird in der Peer-Group als stark eingestuft. Ein weiteres Eisen im Feuer, eines von vielen, das ist Evotecs Konzept: Risiken auf viele voneinander unabhängige Projekte verteilen und das über dieselbe Plattform.



Aktuell (12.12.2019 / 10:45 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im XETRA-Handel im Plus mit +1,15 %(+0,24 EUR) bei 21,15 EUR.



