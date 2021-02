TecDAX | Evotec: Noch mehr Zukunft – nächste Forschungskooperation! Und Melvin ist immer noch 2,37 % short

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nachdem Evotec SE (ISIN: DE0005664809) mit einer Vielzahl guter Nachrichten im letzten Jahr aufgefallen war und der Kurs der Aktie sich äusserst zufriedenstellend entwickelte ,gab es in den letzten Tagen noch einen extremen Schub. Wieso? Es waren die mittlerwiele hinlänglich diskutierten Spekulationen auf eine Schwäche Melvin Capitals, die einerseits in einer GameStop Spekulation Milliarden verloren hatten und vor der Pleite gerettet werden mussten udn andererseits hohe Shortpositionen auf Evotec hielten. Diese Positionen hat man mittlerweile auf “nur noch” 2,37 % abgebaut. Letzte Reduktion am Mittwoch letzter Woche gemeldet. Möglicherweise will Melvin “die weitere Entwicklung” bei Evotec aussitzen, um nicht noch mehr Verluste verbuchen zu müssen.

Shortquote “normalisiert” – weiterer Squeeze-Druck möglicherweise vorhanden

Ob die aufgelaufenen Buchverluste bei Melvin und den jetzt immer noch short-investierten drei übrigebliebenen Hedgefonds (mind. 0,50 % short, Meldegrenze) dauerhaft unrealisiert bleiben, hängt an den Anlagekriterien, Risikomanagementvorgaben und Complianceaktionen der jeweiligen Fonds. Nach den gemeldeten 10,29 % Shortquote bei Evotec vor Beginn der “GameStop-Revolution” , noch am 25.01.2021, ging es mittlerweile auf in Summe 4,77 % (09.02./vor den heutigen Bundesanzeiger,meldungen für gestern) runter. Zwei Fonds schieden bis jetzt vollständig aus der Bundesanzeiger-Shortliste aus.

Der Kurs hält sich sehr gut bei 34,00 EUR im Frankfurter Handel (09.02.2021/08:01 Uhr) – wenn man die extremen Übertreibungen vor einigen Tagen mit hochschiessenderShort Squeeze Spekulation und Kursen über 40,00 EUR aussen vor lässt. Wenn die Aktie dauerhaft dieses Niveau halten sollte, hätte man den Kurssprung ausgelöst durch Short Squeeze Spekulation zementiert.

Wäre ungewöhnlich,

eher könnte der Kurs nochmals in die Regionen von 29,00-30,00 EUR “zurückkommen”, was “sich vor der “Shortspekulation” als Marktpreis der Aktie herausgebildet hatte. Zwar läuft es operativ rund bei den Hamburgern, aber das aktuelle Kursniveau ist der operativen Entwicklung – nach Meinung vieler Anleger – vorausgelaufen.

Natürlich sind die Kurssprünge nicht mit dem Short Squeeze von seinerzeit (2008) Volkswagen vergleichbar, als sich die Aktie vervierfachte, um dann wieder zurückzufallen auf das Kurs-Niveau vor der Porscheübernahmemeldung, die einen Short Squeeze auslöste. Aber auch die Kursentwicklung der GameStop Aktie sollte daran erinnern, das “nach der Party” wieder operative Kennziffern eine höhere Relevanz besitzen für die Kursbildung.

Andere argumentieren natürlich durch die Eindeckung der Short’s sei eine Preisverzerrung ,aus spekulativen Gründen entstanden, aufgelöst worden, was das aktuelle Kursniveau stützen sollte. Spannende Zeiten für die Evotec Aktionäre. Vieles scheint möglich. Und was passiert mit den aktuell noch vorhandenen Shortpositionen ( Entwicklung der Shortpositionen in unserem Beitrag vom 04.02.)?

Mittel- und langfristig wichtiger für die Kursentwicklung sind die aktuellen operativen Entwicklungen:

Und dazu die nächste operative Meldung – letzte Woche UKE, heute Related Sciences – Milestones, Forschungsgelder, Royalities für Evotec

Evotec und Related Sciences, BioTech-Venture-Unternehmen, wollen gemeinsam eine “Multi-Target-Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft” eingehen. Und konkret: Ziel der über mehrere Jahre laufenden Vereinbarung ist die Entwicklung einer Vielzahl von Wirkstoffkandidaten und Biomarker bis zur Anmeldung neuer Prüfpräparate (“IND-Einreichung”).

Therapieansätze für klar definierte Patientengruppen mit erheblichem ungedeckten medizinischen Bedarf – also mit potenziell hoher Nachfrage

Und das bringt nicht nur Forschungsgelder, sondern später im Erfolgsfalle auch die für die “Sahne in der Bilanz” so wichtigen Milestonezahlungen und Umsatzbeteiligungen. Oder wie es heisst: Related Sciences und ihre Tochterunternehmen investieren substanziell in die von Evotec geführte Forschung und Entwicklung verschiedener Portfolios mit vielversprechenden neuen Wirkstoffprojekten. Zudem erhält Evotec Meilensteine, Umsatzbeteiligungen und bei Ausgründungen Equity-Beteiligungen für alle Projekte von Related Sciences, die innerhalb der Partnerschaft entwickelt werden.

Aussichten stimmen positiv – mittel- und langfristig

Und ein zufriedener Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec: “Wir freuen uns sehr, diese einzigartige und transformative Partnerschaft mit Related Sciences einzugehen. Die gemeinsame Expertise von Evotec und Related Sciences wird durch die Integration erstklassiger Wissenschaft, einer von menschlichen Daten getriebenen Auswahl der Zielstrukturen, sowie Projektführerschaft und Portfoliomanagement neue und hochwertige Therapeutika hervorbringen, die zur Behandlung von Patienten mit hohem medizinischen Bedarf führen werden.”

Dialog Semiconductor begehrt – Renesas bietet 67,50 EUR – Dialog Management zufrieden. Wird wohl trotzdem nicht das letzte Wort sein. Spannung garantiert, Investierte in entspannter Situation

H2-Update: Siemens Energy und Air Liquide wollen ein grosses Stück vom Kuchen: Elektrolyseure-Serienfertigung, Megaprojekte zur H2-Produktion – alles gemeinsam.

Vectron muss auf Wiedereröffnung der Gastronomie hoffen – 2020 war in Anbetracht der Umstände “ganz gut”

Holidaychek bleibt im Rennen – 47 Mio EUR aus Kapitalerhöhung geben die Chance bei einem Wiederanlaufen des Reisemarktes “vorne dabei zu sein”

EXCLUSIVINTERVIEW: Media and Games Invest Plc. – CEO Remco Westermann: “Wollen mit hohem Tempo profitabel wachsen”- 40 % jährlich wie die letzten 6 Jahre?

Ergänzt durch Dr. Jack Milwid, Managing Partner und Head of Research bei Related Sciences: “Die Plattform von Related Sciences integriert Erkenntnisse aus Daten und von führenden Wissenschaftlern, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wo bedeutende neue therapeutische Fortschritte für Patienten mit hohem Bedarf erzielt werden können. Evotecs erstklassige, multimodale, integrierte und computergestützte Forschungs- und Entwicklungsplattform stärkt unsere Bemühungen neue, hochwertige Medikamente für unzureichend versorgte Patientengruppen zu entdecken.”.

Evotec’s Stärke ist ein Forschungsansatz, der vielfältig in Kooperationen eingesetzt wird, um Behandlungsmethoden zu revolutionieren Evotec setzt ihre umfangreiche proprietäre Plattform für integrierte Forschungs- und Entwicklungsleistungen ein, um die gemeinsamen Programme von der Zielstruktur bis zur klinischen Entwicklung voranzutreiben. Evotecs Plattform wird zur Identifikation therapeutischer Strategien und der Priorisierung von Zielstrukturen eingesetzt, und wird damit Hits, Leitstrukturen, Kandidaten und Biomarker generieren. – Liest sich genauso wie bei der UKE-Vereinbarung. Und das ist ja genau der Evotec-Ansatz: Forschung schneller, effektiver und günstiger zu machen durch vielseitig einsetzbare Plattformen zur Wirkstoffsuche, -entwicklung und -zulassung.

Aktuell (09.02.2021 / 08:01 Uhr) notieren die Aktien der Evotec SE im Frankfurter-Handel mit einem kleinen Plus bei 34,00 EUR.



