TecDAX | Evotec nach Milestone letzte Woche, jetzt Schub für Forschungsprojekte

Nachdem Evotec SE (ISIN: DE0005664809) letzte Woche endlich auch endlich zumindest einen der erhofften Milestones melden konnte, geht es diese Woche wieder um zukünftige Forschungserfolge. Wie die seit 2018 laufende Bristol Myers Squibb Kooperation bereits jetzt eine wichtige Entwicklungsstufe für zwei Wirkstoffe erreichte. Genau so will man auch mit der Alloy Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Wissenschaftler bei ihrer Suche nach besseren Medikamenten unterstützt, eine Beschleunigung der eigenen Forschungsaktivitäten erreichen.

Es wird erwartet, dass die Integration der Alloy Therapeutics-Technologie in Evotecs bestehende Plattform auf dem Gebiet der Antikörperforschung zahlreiche Ausgangspunkte für innovative, indikationsübergreifende Forschungsprogramme liefern wird – insbesondere in Kombination mit J.HAL(SM), der humanoiden Antikörperbibliothek von Just – Evotec Biologics für die in vitro Antikörperforschung.

Kombination von Wissen für neue Wirkstoffe

Also werden durch diese Zusammenarbeit im Endeffekt Datenbanken Evotecs (Just Evotec, US Tochter) und Alloy’s “immunkompetente transgene Mausstämme” mit Evotec- eigenen als auch in verpartnerten F+E-Projekten für mehr als 15 Indikationsgebiete zur Anwendung kommen.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: “Eine erfolgreiche integrierte Wirkstoffforschung und -entwicklung benötigt spezifische Expertise sowie hochmoderne Technologien und Kompetenzen. Wir freuen uns, mit der ATX-Gx(TM)-Plattform eine wichtige Erweiterung unseres bestehenden, hochklassigen Forschungsangebots für Biologika anbieten zu können.”

Errik Anderson, Chief Executive Officer, Gründer und Vorsitzender von Alloy Therapeutics sagte: “Alloys Mission ist es, medizinischen Fortschritt durch Zusammenarbeit zu erreichen, indem wir den Zugang zu grundlegenden Wirkstoffforschungsplattformen und -dienstleistungen demokratisieren. Die Integration von ATX-Gx(TM) in Evotecs umfassende Kapazitäten zur Biologika-Forschung wird die Translation von therapeutischen Antikörper-Entwicklungsprogrammen für Evotecs wissenschaftliche Kunden beschleunigen.”

In den ersten neun Monaten alles gut, nur die Sahne fehlte

Wobei die “Sahne” in kaum planbaren Milestonezahlungen besteht, die bei aktuell mehr als 100 laufenden Projekten eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein scheinen, Und die Bristol Milestonezahlungen – vor wenigen Tagen gemeldet – werden gerüchteweise sich in Höhe von vielleicht 15 Mio EUR bewegen – beeindruckend. Aber erst bei Zulassungen, bei erfolgreichen Phase1, 2 oder 3 Studien, winken die wirklich bilanzbewegenden Zahlungen. Und natürlich dann nach Zulassung die in der Regel fest vereinbarten Umsatzbeteiligungen. Wann hier erste Wirkstoffe aus der Pipeline diese Regionen wieder erreichen werden, kann nur die “Glaskugel” sagen. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei der Vielzahl der Projekte höher als bei sogenannten Ein-Wirkstoff-Unternehmen. Zukunft fängt für Evotec gerade erst an.

ANHALTEND STARKE PERFORMANCE IM BASISGESCHÄFT; ROBUSTES UMSATZWACHSTUM UND EBITDA-VERBESSERUNG IM DRITTEN QUARTAL

Konzernumsatz: Steigerung um 12 % auf 360,4 Mio. € (9M 2019: 321,4 Mio. €)

Deutliches bereinigtes Like-for-like-Umsatzwachstum des Basisgeschäfts (portfolio- und währungsbereinigt) von 19 %

Robustes Umsatzwachstum in beiden Segmenten: Gesamtumsatz von EVT Execute steigt um 14 % auf 352,7 Mio. € (9M 2019: 308,1 Mio. €), die Umsatzerlöse von EVT Innovate um 21 % auf 74,7 Mio. € (9M 2019: 61,8 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA von 76,9 Mio. € (9M 2019: 93,2 Mio. €) mit guter Dynamik im dritten Quartal

Verstärkte Aufwendungen für F&E in Höhe von 46,1 Mio. € (9M 2019: 41,3 Mio. €); deutlicher Anstieg der unverpartnerten F&E-Aufwendungen um 30 % auf 33,4 Mio. € (9M 2019: 25,7 Mio. €)

Bisher keine wesentlichen Auswirkungen durch COVID-19-Pandemie auf die gesamtfinanzielle und strategische Entwicklung; leichte Verzögerung bei Vertragsabschlüssen und Meilensteinerreichungen

EVT EXECUTE UND EVT INNOVATE – DANK MULTIMODALITÄT UND INTEGRIERTER PLATTFORM GUT GERÜSTET FÜR WACHSTUM IN DATENGESTÜTZTER PRÄZISIONSMEDIZIN

Zahlreiche neue und verlängerte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsallianzen

Just – Evotec Biologics auf Erfolgskurs

Strategische Allianz mit Novo Nordisk zur Entwicklung neuer Therapien für Nierenerkrankungen

Erweiterung der Patientendatenbank um den Bereich Lebererkrankungen durch Zugang zur QUOD Biobank

Weiterer Meilenstein in Neurodegeneration-Allianz mit Bristol Myers Squibb erreicht

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Centogene um den Bereich Gaucher-Krankheit

Gute Fortschritte in Co-owned Pipeline – Bayer startet zwei klinische Phase-II-Studien mit dem P2X3-Antagonisten Eliapixant (BAY1817080) im September/Oktober (Beginn der Patientenrekrutierung für eine der Studien nach Ende der Berichtsperiode)

Wichtige Partnerschaften in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie mit dem US-Verteidigungsministerium (DOD) sowie Förderung durch die Bill & Melinda Gates Stiftung (nach Ende der Berichtsperiode)

CORPORATE

Erwerb der Vermögenswerte (hauptsächlich Grundstücke und Gebäude) sowie Übernahme der Mitarbeiter des “Biopark by Sanofi SAS”, jetzt “Campus Curie Toulouse”, macht Evotec zum alleinigen Eigentümer des Standorts Toulouse (Frankreich)

Kontinuierlicher Ausbau der Infrastruktur in Abingdon (UK) und Göttingen, um künftiges Wachstum zu fördern

Die Mubadala Investment Company wird strategischer Investor und Novo Holding A/S verstärkt ihr Engagement; Gesamt-Investment beider Aktionäre von 250 Mio. € im Rahmen einer Kapitalerhöhung (nach Ende der Berichtsperiode)

Vertragsverlängerung von CEO Dr. Werner Lanthaler um weitere fünf Jahre bis zum 05. März 2026 (nach Ende der Berichtsperiode)

PROGNOSE FÜR GESAMTJAHR 2020 BESTÄTIGT

Unveränderter Ausblick gegenüber dem Halbjahresbericht 2020 unter Berücksichtigung der derzeit wahrnehmbaren Effekte durch COVID-19

Konzernerlöse in Höhe von 440-480 Mio. € erwartet (2019: 446,4 Mio. €)

“Unverpartnerte F&E-Aufwendungen” auf Konzernebene von etwa 45 Mio. € (2019: 37,5 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 100-120 Mio. € erwartet (2019: 123,1 Mio. €)

Kennzahlen der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und Segmentinformationen

Evotec SE & Tochtergesellschaften – erste neun Monate 2020

in T€ EVT

Execute EVT

Innovate Eliminie-rungen zwischen den Segmenten Überleitung4) Evotec-Konzern

9M 2020 Evotec-Konzern

9M 2019 Externe Umsatzerlöse1) 269.860 74.692 15.862 360.414 321.362 Intersegment Umsatzerlöse 82.802 -82.802 Herstellkosten der Umsätze -262.154 -68.668 75.459 -15.862 -271.225 -222.553 Rohertrag 90.508 6.024 -7.343 0 89.189 98.809 Bruttomarge in % 25,7 8,1 24,7 30,7 F&E-Aufwendungen2) -3.589 -49.831 7.343 -46.077 -41.285 Vertriebs- und Verwaltungskosten -47.402 -10.730 -58.132 -46.230 Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte -11.919 Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto 13.661 36.645 50.306 47.050 Betriebsergebnis 53.178 -17.892 35.286 46.425 Bereinigtes EBITDA3) 92.303 -15.361 0 0 76.942 93.216

