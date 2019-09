TecDAX | Evotec: Ist das der Turbo?

Einen Meilenstein zu erreichen hört sich richtig gut an. Aber reicht das, um den Kurs der evotec wieder mal in Richtung auf die alten Hochs zu bringen? Widerstände wurden ja bereits in den letzten Tagen überwunden, fundamental gibt's heute auch Futter. Zwar nicht so weitreichend wie die Takeda Kooperation, die man vor wenigen tagen veröffentlichen konnte. Aber dafür hat man heute bereits ein konkretes Ergebnis zu verkünden, während Takeda erst mittel- bis langfristig die Geschäftszahlen direkt beeinflussen wird. Könnte doch mal wieder in Richtung alte Hochs gehen? Der Takeda-Deal reduziert das finanzielle Risiko evotecs wesentlich, die heutige Nachricht zeigt, dass die Forschungen von evotec erfolgreich sind und machen so die Chance auf zukünftige positive Überraschungen aus der Produktpipeline möglich - natürlich mittel- bis langfristig.

DIE aktuelle Analyse zu Evotec. Sieht alles wirklich so gut aus, wie der Takeda-Deal vermuten lässt?

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Schnelle Fortschritte!

Der Meilenstein, der in der Auswahl von drei neuartigen Zielstrukturen besteht, wurde innerhalb der ersten drei Monate der Zusammenarbeit erreicht. Indivumeds Einsatz für die Generierung von hochqualitativen und umfangreichen Informationen von Krebspatienten ist eine synergetische Ergänzung zu Evotecs Expertise in der Analyse hochkomplexer Multi-Omics-Daten. Evotec wird für eine anschließende Verpartnerung der Programme und/oder der Plattform verantwortlich sein.



Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, sagte: "Die schnelle Identifizierung von wirklich neuen Zielstrukturen ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Ansatzes im Bereich Präzisionsmedizin, den wir gemeinsam mit Indivumed verfolgen. Die kompromisslosen Qualitätsstandards, die Indivumed bei der Generierung ihrer Multi-Omics-Krebsdatenbank IndivuType anwendet, erlauben uns neue Einblicke in die Wirkmechanismen von bestimmten Zielstrukturen im Zusammenhang mit Krebs, die uns helfen, effektivere Behandlungsoptionen zu entwickeln."



Prof. Dr. Hartmut Juhl, Chief Executive Officer von Indivumed, sagte: "Wir freuen uns über die schnellen Fortschritte, die wir in unserer Zusammenarbeit mit Evotec zur Entdeckung neuer Wirkstoffe für die Behandlung von Patienten mit kolorektalem Krebs ("Darmkrebs") und potenziell weiteren Krebsarten erreicht haben. IndivuType hat es ermöglicht, Darmkrebs-Subpopulationen basierend auf molekularen Phänotypen präziser zu charakterisieren, als bisher möglich war. Deshalb erwarten wir, dass die identifizierten Zielstrukturen effektivere und langlebigere Wirkstoffe liefern werden, und so die Behandlung von Darmkrebs transformieren werden."

Aktuell (30.09.2019 / 07:49 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Tradegate-Handel am Freitag um 22:00 Uhr bei 20,38 EUR. Mal schauen, was heute so passiert.