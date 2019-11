TecDAX | Evotec: Insidergeschäft bestätigt Vertrauen

15.11.2019 – Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) im Fokus der Shorties - oft diskutiert, oft belegt. Gestern titelten wir "So sehen Kämpfer aus" - Thema ist die Kapitalmarktoffensive des Evotec-Vorstandes gewesen, der in den nächsten Wochen mehr Investorengespräche und Präsentationen auf der Agenda stehen hat, als manche Vorstände börsennotierter Gesellschaften in einem Jahr. Und heute zeigt Dr. Werner Lanthaler, das er nicht nur Sonntagsreden hält, sondern auch selber von "seinem" Unternehmen überzeugt ist. Insiderkauf Dr. WernerLanthaler, Volumen: 184.724,80 EUR für 10.000 Aktien der Evotec. (Pflichtmeldung 15.11.2019 - 11:43 Uhr)

DIE aktuelle Analyse zu Evotec. Wird dieser Insiderkauf einfluss auf den Aktienkurs haben? Eher nicht allein, aber sieht alles wirklich so gut aus, wie die Nachrichtenlage vermuten lässt? Was passiert gerade mit dem Kurs: Leerverkäufer oder charttechnische Reaktionen?

Nochmal der aktuelle Stand der Shortpositionen, vielleicht ändert sich ja nach der Kommunikationsoffensive

daran etwas. Erklärt zumindest den Leidensdruck der Gesellschaft und warum man jetzt - noch mehr - die Öffentlichkeit sucht:

Melvin Capital Management LP hat eine Position von 5,31 % (letzte Erhöhung am 12.11.)

Darsana Capital Partners LP hat eine Position von 1,31 % (letzte Aktion: Erhöhung am 16.08.)

Canada Pension Plan Investment Board hat eine Position von 0,84 % (letzte Aktion: Erhöhung am 24.10.)

Wellington Management Company, LLP hat eine Position von 0,68 % (letzte Aktion: Reduktion am 04.11.)

Lakewood Capital Management, LP hat eine Position von 0,92 % (letzte Aktion: Erhöhung am 13.05.)

AHL Partners LLP hat eine Position von 0,81 % (letzte Aktion: Erhöhung am 11.11.)

Was bedeutet ein Insiderkauf?

Vertrauen. Zumindest sollte er dieses bedeuten, Vertrauen in das eigene Unternehmen, Vertrauen, das der Kaufkurs "günstig" ist, Vertrauen in die eigenen Managementfähigkeiten, Vertrauen in die mögliche Signalwirkung des Kaufs und hier vielleicht auch Vertrauen auf die zukünftigen zu erwartenden Unternehmnsnachrichten, vielleicht auch Vertrauen auf die eigene Überzeigungskraft auf den geplanten Investorenkonferenzen.

Jedenfalls bedeutet es vom Betrag her natürlich nichts für den Aktienkurs, eine Kauf von 10.000 Stück sind gerade mal 0,00007519 % der Aktien, am 12.11.2019 erhöhte Melvin die Shortposition (erhöhte!) um 0,35 %!

Aktuell (15.11.2019 / 13:39 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Frankfurter-Handel im leichten Minus - das sah heute auch schon anders aus - bei 18,41 EUR.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}



Chart: Evotec SE | Powered by GOYAX.de

