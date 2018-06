TecDAX | Evotec: HV mit klarer Mehrheit

21.06.2018 – Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809) gab gestern bekannt, dass die Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 des Unternehmens allen zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt haben.

Der Vorstand der Evotec AG stellte zuvor den Aktionären die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft in 2017 vor und gab in seinem Vortrag zu dem Thema "Scientific Excellence trifft Operational Excellence" einen Überblick zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft.

Die Strategie sowie deren Ausführung durch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung 2018 für das Geschäftsjahr 2017 unterstützt und genehmigt. Die Hauptversammlung 2018 hat darüber hinaus dem Beschlussvorschlag, die Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (SE) umzuwandeln, mit einer Mehrheit von 99,96% zugestimmt. Die Evotec AG wird nach Abschluss eines obligatorischen Verhandlungsprozesses über die zukünftige Beteiligung der Arbeitnehmer in Evotec SE umbenannt. Der eingetragene Sitz sowie der Hauptsitz bleiben in Hamburg, Deutschland. Die Umwandlung spiegelt die strategische internationale Ausrichtung des Evotec-Konzerns wider, der in den vergangenen Jahren mit Tochtergesellschaften in Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, UK und den USA erheblich gewachsen ist.

Evotec-Exklusivinterview: "Wir wollen für 2018 „3X30“ erreichen"

Zudem hat die Hauptversammlung der Bestellung von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zugestimmt. Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 der Evotec AG waren 50,84% des stimmberechtigten Grundkapitals anwesend.

Aktuell (21.06.2018 / 08:08 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,02 EUR (-0,10 %) bei 15,05 EUR.



Chart: Evotec AG | Powered by GOYAX.de

