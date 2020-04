TecDAX | Evotec: ENDLICH. Der zweite - startet jetzt eine Welle?

01.04.2020 - Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809)- Aktie ist vielleicht zukünftig um eine Sorge ärmer: Melvin Capital Management hielt seit dem 18.11.2019 unverändert eine Shortposition von 5,28% an Evotec und jetzt kommt Bewegung. Am 31.03.2020 reduzierte man die Position auf 5,15% - Beginn einer Reihe von Aktivitäten? Wäre eigentlich logisch, ein einzelschritt macht eigentlich kaum Sinn - wenn man denkt die maximale Ertragshöhe ist erreicht, sollte man wohl eine getroffen Entscheidung fortsetzen? Die aktie wird seit langer Zeit von hohen Shortpositionen "begleitet" ohne dass eigentlich konkrete Gründe dafür vorliegen - außer die Komplexität und Langfristigkeit der Unternehmenstätigkeit. Erfolgreiche Kooperationen bringen erst nahc vielen Jahren höhere Milestonezahlungen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_02)}

Lakewood machte ja vielleicht den Anfang, die am 09.03., 20.03. und 24.03. ihre Shortposition in kleinen Schritten abbauten und abbauen werden? Die seit Mai 2019 unveränderten Shortpositionen wurden seit dem 09.03. so von 0,92% auf aktuell 0,69% reduziert. Erinnert an Ihor Dusaniwsky von S3 Partners LLC, zuverlässiger Lieferant der Shortstände neben den Bundesanzeiger-Meldungen, nimmt in seinem Twitter Account auch Stellung zu der Frage, wann verstärkte Eindeckungen von Shorts, entweder zur Gewinnsicherung oder Verlustbegrenzung einsetzen könnten. Gerade oft diskutiert in den USA aufgrund fast generell rekordverdächtig hoher Shortquoten bei diversen Aktien, auch Evotec. "Even a hedge fund has internal loss limits that stop out trader's positions .... smart traders cut their losses and let their winners run and most hedge funds have rick officers and portfolio managers who are ruthless when protecting the fund's assets." (I. Dusaniwsky, 25.03.2020) Klar: Hedgefonds handeln streng rational und nicht emotional. Sollte also die Risikoabteilung eines Fonds zu einer Eindeckungsentscheidung kommen, könnte das Signale senden, die auch andere Risikoabteilungen zum Handeln zwingen würden, der klassische Beginn eines Short Squeeze, für den gilt: Den Letzten kostet es am meißten, also beobachten alle vorsichtig das Verhalten der anderen Marktteilnehmer, um nicht zu spät zu sein. Denn das wird TEUER, sehr TEUER.

Nach Vorlage der endgültigen Zahlen für 2019 und einem optimistischen Ausblick, mit weiterer Schwankungsbreite als üblich der Corona-Unsicherheit geschuldet, haben sich die covernden Analysten das Ganzen angesehen und letzte Woche Freitag haben sich schon mal die Deutsche Bank und Berenberg zu Wort gemeldet. KAUFEN sagen beide mit Überzeugung. Kursziele sind 28,00 respektive 33,00 EUR. Also noch viel Luft nach oben. Warum die Aktie im Freitgashandel dann so abgestraft wurde und mit MINUS 5,28% (-1,08 EUR) bei 19,54 EUR in Wochenende ging (XETRA) erschien fundamental eingestellten Marktbeobachtern etwas überraschend. Auch die Begründungen der Analysten passen eigentlich: Berenberg sieht nur geringe Einflüsse Coronas auf die Unternehmensentwicklung und hält deshalb die Prognose für angemessen, die Deutsche Bank zeigt sich daneben auch von den starken Zahlen für 2019 angetan. Näheres in Teil 2 unserer Reihe.

Operative gab es diese Woche

eine strategische Partnerschaft mit dem führenden südkoreanischen Pharmaunternehmen Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. ("Ildong") zu melden, um die Entwicklung mehrerer Programme von Ildong durch Zugang zu Evotecs INDiGO-Plattform zu beschleunigen.

INTERVIEW MIT DEM CEO DR LANTHALER - SCHON IM SCHATTEN CORONAS GIBT KLARE RICHTUNG VOR

Im Rahmen der Vereinbarung werden Evotecs Experten aus dem Bereich Integrierte Entwicklungslösungen die umfangreiche INDiGO-Plattform des Unternehmens einsetzen, um Ildongs Projekte bis zur Einreichung der behördlichen Zulassung für klinische Studien zu beschleunigen. Evotec und Ildong haben vereinbart, drei bis sechs Projekte gemeinsam zu entwickeln. Das erste Projekt, IDG-16177, ist ein Wirkstoff der den Blutzuckerspiegel senkt und als Behandlungsansatz für Typ-2-Diabetes entwickelt wird. Die erste Zulassungseinreichung wird im ersten Quartal 2021 erwartet.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Es freut uns sehr, dass Ildong Evotec als Entwicklungspartner für ihre Projekte ausgewählt hat. Ildong ist ein Pharmaunternehmen, das bereits Arzneimittel vermarktet und zudem eine interessante Pipeline mit vielversprechenden Wirkstoffkandidaten besitzt. Der Einsatz von INDiGO wird dazu beitragen, den Entwicklungsplan effizient zu beschleunigen und Ildongs Portfolio den Start in die klinische Forschung auf der bestmöglichen qualitativen Basis zu ermöglichen."

Dr. Alan Choi, Head of Ildong Research Center, fügte hinzu: "Wir sind ebenfalls hocherfreut über diese neue Partnerschaft. Wir erwarten, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Evotec noch im Jahr 2021 mit klinischen Phase-1-Tests für verschiedene Wirkstoffkandidaten von Ildong beginnen können. Wir sind zuversichtlich, dass Evotecs INDiGO-Plattform uns die Qualität und die Geschwindigkeit liefern kann, die wir für Ildongs beschleunigten und hochproduktiven F+E-Ansatz benötigen."

Aktuell (01.04.2020 / 09:36 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im XETRA-Handel mit einem Minus von -0,53 EUR (-2,59 %) bei 19,90 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.



