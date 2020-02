TecDAX | Evotec: Dreht bei 21.05 EUR wieder nach oben - alles andere wäre auch...

Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) hat in den letzten Wochen kräftig abbekommen, obwohl man eigentlich vom Tätigkeitsschwerpunkt her eher von der Corona-Diskussion hätte profitieren müssen. Und heute ging es scheinbar weiter ungebremst bis auf 21,05 EUR runter, wo man dann die Wende sah.

Eigentlich müsste man sich eher fragen, warum Evotec in den letzten Wochen so weit vom bereits gesehenen Kursniveau bei gut 26,00 EUR entfernt handelt. Liegt es am Operativen? Natürlich hat der Aktie die Flut von guten Meldungen im Januar gut getan, substanzhaltige, sofort bilanzwirksame Fortschritte und neue Kooperationen wurden gemeldet, UND das Ergebnis 2019 wurde besser als prognostiziert (Chronologie der Meldungen später). Ergebnis war eine wahre Kursralley, vergessen oder ruhig gestellt schienen die hohen Shorttpositionen, die an Evotec gehalten werden und größtenteils in dieser Ralleyphase auch nicht reduziert wurden: Lediglich AHL Partners LLP reduzierte am 04.02. und am 18.02. seine Shortposition auf 0,59% ( insgesamt rund 25%% weniger als zuvor). Alle anderen - stehend für 9,54% SHORT in Evotec - hier nur die meldepflichtigen ab 0,50% betarchtet laut Bundesanzeiger - machten seit Mitte Januar keine Transaktionen!{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Und dann kam der Februar - aufkommende Coronaängste, Evotec hatte viele Kursziele der Analysten bereits erreicht oder stand kurz davor und es gab seit dem 30.01.2020 keine weiteren "Erfolgsmeldungen" - eigentlich normal, die Häufung im Januar war wohl eher dem Beginn des Geschäftsjahres und neu zu vergebenden Budgets geschuldet. UND KANN nicht für jeden Monat vorausgesetzt werden. Aber hohes Niveau, fehlende Anschlussmeldungen machten die Aktie anfällig, anfällig für Gewinnmitnahmen - Einige fragten sich wohl, warum nicht rausgehen, wenn selbst die Analysten nur noch wenig Luft nach oben sehen oder raus aus den Aktien rein in Gold oder Anleihen bei der aufsteigenden Krise...

Mastercard musste eine Umsatzwarnung geben - wie wirkt sich das auf Wirecard aus? Und Wirecard gewinnt neuen Kunden, der möglicherwiese die Tür zu einer ganzen Branche aufstösst.

Sicherheit in unruhigen Zeiten? Zumindest weniger anfällig: DEFAMA, Aves One und Deutsche REIT - Smallcaps mit Substanz.

Aareal Bank liefert solides 2019 ab und erfüllt die Prognosen - solide

Dialog Semiconductor stellt neues Produkt vor, aber der Aktienkurs ist seit dem Hoch am 13.01.2020 kräftig gefallen - wieso?

ANZEIGE: Wie es Ihnen gelingt ein Leben FREI von KREBS zu führen, allein durch die RICHTIGE Wahl des Abendessens! Naturheilkundler mit einfachen Lösungen.

ANZEIGE: Dieser Mann scheut keinen Aufwand, damit Sie ab heute ein Leben frei von der Angst vor Krebs beginnen können. In einer hochbrisanten Dokumentation enthüllt er die Wahrheit wie es Ihnen gelingt, so zu leben, dass Krebs gar nicht erst entsteht.

ABER EVOTEC PROFITIERT DOCH DAVON, dass...

die aktuelle Krise zeigt wie wichtig Evotecs Froschunsgansatz bei potentiellen "Pandemien" sein kann - und wie wertvoll. Niemand fragt derzeit ernsthaft nach dem Preis für die Entwicklung einer Behnadlungsmethode oder einem Impfstoff für Corona. Und hier sollte man nicht vergessen, Dr. Lanthalers Aussage "wir sind 30% günstiger und 30% schneller als die Forschunsgabteilungen...", also eigentlich sollte die Aktie relativ Corona-Resistent sein, ist sie aber nicht. Operativ scheint alles seinen Lauf zu nehmen oder? WIR VERSUCHEN KURZFRISTIG EIN INTERVIEW MIT DEM CEO DER EVOTEC ZU FÜHREN, um die operative Seite näher zu beleuchten, ob es negative Entwicklungen gibt, die... wenn SIE das nicht verpasssen wollen, melden Sie sich bei unserem kostenlosen Newsletter an und Sie erhalten es als eienr der Ersten:

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}

Also wieder die Shorts?

Werden einige genervt fargen. Ja, natürlich sollte man darüber nachdenken, dass annähernd 10% der Aktien allein von Parteien leerverkauft sind, die mindestens 0,50 % im einzelnen repräsentieren, dazu noch die vielen unterhalb der Meldegrenze. Die üben natürlich Druck aus, wenn sie sehen, dass eine Kursentwicklung angeschlagen ist, wenn charttechnische Marken in die Nähe kommen, deren Unterschreitung Verkäufe auslösen könnten. UND natürlich bedeutet auch die angeschlagene charttechnische Situation einen erhöhten Abgabedruck für die technisch gesteuerten Trader. Fundamental ist die derzeitige Kursentwicklung jedenfalls nicht begründbar. Zumindest nicht für uns. Wichtig deshalb für uns, die Sichtd es Unternehmns kurzfristig zu erhalten! {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

ZUVOR: DER JANUAR MIT DER NACHRICHTENFLUT 6+1

07.01.2020 - Es gibt 6 Mio. USD von Bristol-Myers Squibb Company`s Celgene für eine erweiterte Zusammenarbeit. Dass heisst dieses Zahlung ist NUR eine weiterer Schritt zu weiteren Zahlungen. Es heisst bei Evotec vielversprechend: "Diese Partnerschaft verfolgt einen innovativen Ansatz zur Erforschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe, indem Evotec einige ihrer einzigartigen Technologieplattformen einbringt, darunter auch die humane iPSC-basierte Plattform. Die iPSC-Allianz von Evotec und Bristol-Myers Squibb ist bereits mehrfach um neue Zelllinien erweitert worden. FORTSETZUNG

09.01.2020 - Evotec "und Bayer AG gaben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft im Bereich Frauengesundheit im Rahmen einer neuen Multi-Target-Allianz bekannt, die zunächst auf fünf Jahre angelegt ist. Ziel ist die Entwicklung mehrerer klinischer Kandidaten für die Behandlung des polyzystischen Ovarialsyndroms ("PCOS")." HEISST KONKRET: Evotec erhält eine Vorabzahlung in Höhe von 6,5 Mio. EUR sowie 10 Mio. EUR an Forschungszahlungen über fünf Jahre. Zudem könnte bei Erfolgen Evotec Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 330 Mio. EUR sowie potenzielle Beteiligungen an den Nettoumsätzen bis zum niedrigen zweistelligen Prozentbereich erzielen. FORTSETZUNG

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

14.01.2020 - Merck-Einheit zahlt sofort 15 Mio. USD.und hoffnungsfrohe: "kurzfristige Meilensteinzahlungen nach Fertigstellung der J.POD(R)-Anlage sowie eine breite Zusammenarbeit auf der Grundlage der reservierten Kapazitäten vereinbart." Und die Anlage, die von der in Seattle ansässigen Konzerntochter Just - Evotec Biologics, Inc. gerade gebaut wird, soll von MSD, ein Markenname von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, mitgenutzt werden. FORTSETZUNG

16.01.2020 - Evotec-Konzerntochter Just - Evotec Biologics geht eine Zusammenarbeit mit OncoResponse, Inc. ein. Das Biotechunternehmen entwickelt humane Antikörper als Produktkandidaten für verschiedene vielversprechende Zielstrukturen, die mit immunsuppressiver myeloischer Biologie in Verbindung gebracht werden. FORTSETZUNG.

23.01.2020 - Evotec und Indivumed GmbH gehen eine weitere Partnerschaft zur Forschung und Entwicklung von first-in-class Therapeutika zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom ("NSCLC") ein. Ziel der Präzisionsmedizin-Partnerschaft ist die Entwicklung hocheffektiver Therapeutika für NSCLC-Patienten.. FORTSETZUNG

30.01.2020 - Evotec meldet, dass Bayer ein weiteres Projekt in die klinische Phase überführt inclusive Einmalzahlungen und Aussicht auf weitere Milestone FORTSETZUNG.

INTERVIEW NICHT VERPASSEN? DANN HIER ANMELDEN, wir rechnen mit dem Wochenende...

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}

Aktuell (30.01.2020 / 09:33 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im XETRA-Handel mit einem kleinen Minus von -0,17 EUR (-0,67 %) bei 25,26 EUR. Und das während die Märkte in den Krisenmodus schalten. Sichere Bank durch Sonderkonjunktur! Und man sieht die Auswirkungen unbehandelbarer Krankheiten für die Welt - auch die Weltwirtschaft - und kann die Zahlungsbereitschaft für Heilmittel, wie Evotec sie am laufenden Band (über 100 Projekte parallel) entwickeln will und vielleicht wird,



Chart: Evotec SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}