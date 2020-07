TecDAX | Evotec: Auftrag von Trump gegen Covid-19

Evotec SE (ISIN: DE0005664809) liefert Schlag auf Schlag: Heute ein Auftrag des amerikanishcen Verteidigungsministeriums für Just - Evotec biologics Inc. zur entwicklung Herstellung von monoklonalen Antikörpern gegen Covid-19. Volumen bis zu 18,2 Mio. USD.

Erst gestern gab es eine Zukunftsbeteiligung: Evotec ging eine umfangreiche Partnerschaft mit der Wiener QUANTRO Therapeutics GmbH ("QUANTRO") ein, Spin-off des Instituts für Molekulare Biotechnologie ("IMBA") und des Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie ("IMP") - DIE GANZE MELDUNG. Und jetzt ein weiterer Regierungsauftrag für Just - einer aus einer Reihe von Aufträgen für die US-Tochter in den letzten Monaten. Die neue Anlage scheint gut ausgelastet.



Dr. James Thomas, Executive Vice President Global Head Biotherapeutics bei Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Es ist eine Ehre, mit dem Verteidigungsministerium an diesem wichtigen und zeitkritischen Programm zu arbeiten. Die Reaktion auf COVID-19 erfordert den Einsatz schneller, flexibler, skalierbarer und robuster Entwicklungs- und Herstellungstechnologien. Unser Unternehmen und unsere Plattform wurden so konzipiert, dass mit der erforderlichen Schnelligkeit sichere und wirksame Produkte entwickelt werden können, die für den Kampf gegen COVID-19 und künftige Pandemien benötigt werden."



Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: "Evotec engagiert sich im weltweiten Kampf gegen COVID-19 und setzt sich für die Vorbereitung auf künftige Pandemien ein. Wir freuen uns sehr, einer der Dienstleister des US-Verteidigungsministeriums zu sein und unsere Expertise und fortschrittlichen Technologien einzusetzen, um schnell auf diese große globale Gesundheitskrise zu reagieren."

Just - Evotec Biologics wird im Rahmen dieser Vereinbarung ein hocheffizientes Herstellungsverfahren von zwei monoklonalen Antikörpern gegen SARS-CoV-2 Antigene für die klinische Herstellung nach den Current Good Manufacturing Practices ("cGMP") designen. Die mAbs werden in frühen klinischen Studien getestet und schließlich zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen eingesetzt. Just - Evotec Biologics wird ihre umfangreiche Erfahrung in der Prozessentwicklung und klinischen Herstellung nutzen, um diese potenziell kritischen proteintherapeutischen Behandlungen gegen SARS-CoV-2-Infektionen schnell zu realisieren.

Aktuell (22.07.2020 / 07:40 Uhr) notieren die Aktien der Evotec SE im XETRA-Handel zum Schluss Gestern mit einem Minus von -0,06 EUR (-0,24 %) bei 24,37 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



