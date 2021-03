TecDAX | Evotec Aktie stabilisiert – Melvin fast draussen, ein anderer erhöht seinen Shorteinsatz – wohin geht es?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec SE (ISIN: DE0005664809) hat in den letzten Monaten einerseits operativ gute, zukunftsgerichtete Meldungen „geliefert“, wobei eine richtige kurzfristig in der Bilanz deutlich sichtbare Meldung fehlte, und andererseits ist der Aktienkurs explodiert – nicht wegen operativer Entwicklungen,

sondern wegen einer Kleinanlegerrevolte gegen Shortseller. In diesem Kampf war die Evotec Aktie ein Nebenkriegsschauplatz. Und jetzt kommt die Aktie langsam wieder dahin zurück, wo sie vor dem GameStop-Effekt stand. Sie fällt heute sogar wieder hinter das Kursniveau vor dem 25.01.2021 zurück. Derzeit scheint es bei Evotec zuerst nur um die kurzfristige Jagd nach Rekorden oder Short Squeeze Käufen gegangen zu sein und dann haben diese Spekulanten mit abnehmender Shortquote die Aktie wieder verkauft. Und später befassen wir uns mit den aktuellen Veränderungen der Shortpositionen – Melvin mittlerweile auf 1,00 % runter, waren mal über 6%. Aber ein gegenläufiges Signal sendet AQR Capital Manangement, die seit dem 05.03. in zwei kleinen Schritten ihre Shortposition erhöht haben.

Von einem wahren Kaufrausch bis auf 43,00 EUR je Aktie getrieben,

sahen im anschliessenden Abwärtsrutsch in einer kurzen Atempause bei Kursen von 31,00 oder 32,00 EUR einige bereits Kaufkurse, vergessend das Evotec in den ersten Januar-Wochen auf einem Niveau von 29,00 bis 30,00 EUR in einem Allzeithochbereich handelte, dann ab dem 25.01. ging es auf einmal im Umfeld der GameStop-Spekulation „wie mit einer Rakete nach oben“. Eigentlich waren die 30,00 EUR schon eine unter Bewertungskriterien und Analystenerwartungen schon relativ hohe Bewertung.

Mittel- und langfristig scheinen natürlich bei Erfolgen in den Blockbuster-Forschungsprojekten – einige der über 100 Einzelprojekte, die sich in der Evotec-Pipeline befinden – durchaus wesentlich höhere Kurse möglich. Aber kurzfristig fehlen nach Meinung vieler Akteure den kurz gesehenen 43,00 EUR die operativen „Unterstützungen“. Und jetzt ist man wieder auf Anfang. Jetzt sollte wieder Zeit für operative Betrachtungen sein.

Nordex mit Frankreich Auftrag – aus dem Portfolioverkauf an RWE – folgerichtig?

Im Kölner O3 Objekt kann Hamborner die Restmietdauer auf 10,0 Jahre steigern – Ankermieter bleibt bis 2036

Hannover Rück will Dividende auf 4,50 EUR erhöhen. 2021 will man wieder das Gewinnniveau von 2019 erreichen. 2020 im Rahmen der angepassten Prognose.

EXKLUSIVINTERVIEW: publity’s neuer CEO und sein Vorgänger stellen sich den Fragen, um die aufgekommenen Irritationen zu klären

Mutares überrascht mit Verkauf der STS – Beteiligung zu 7,00 EUR je Aktie. Sah letzten Herbst noch ganz anders aus. „Erfolgreichster Exit“.

Im Vorfeld des Wasserstofftags der Siemens Energy am 19.03.2021 steigen die Erwartungen der Analysten. Wieviel Potential bietet Wasserstoff für den Konzern. Bereits…

PLATOW Brief sieht bei Encavis jetzt Kaufkurse erreicht – einsteigen

H2-Update: Linde punktet mit grünem Wasserstoff in Norwegen. Ausgerechnet in Nel’s Heimatmarkt schnappt sich Linde den prestigeträchtigen Deal.

Evotec am 01.01.2021: 30,27 EUR, im Short Squeeze Hoch bei: 40,20 EUR (Fkft.)/ 43,00 EUR (XETRA), aktuell 29,63 EUR (Schluss XETRA, 11.03.)- Short Squeeze Spekulation vorbei?

Nach den gemeldeten 10,29 % Gesamt-Shortquote bei Evotec vor Beginn der „GameStop-Revolution“, noch am 25.01.2021, ging es mittlerweile auf in Summe 2,91 % (Bestand 10.03.2021, ABER NOCH IST MELVIN ENGAGIERT – MIT EINER SHORTPOSITION VON 1,01 % – Kommend von 6,21 % „vor GameStop“. Und man ist auf dem Rückzug. Schritt für Schritt: 27.01.: 5,17 % / 28.01.: 2,61 % / 29.01.: 2,51 % / 01.02.: 2,46 % / 03.02.: 2,37 % / 08.02: 2,28 % / 12.02.: 1,83 % / 16.02.: 1,63 % / 17.02.: 1,42 %. / 22.02. 1.36 % / 08.03. 1,25 % / 09.03. 1,17 % / 10.03. 1,01 %



UND ES GAB AM 08.03.2021 erstmals seit dem 25.01.2021 wieder einen Zuwachs bei den meldepflichtigen Shortpositionen: AQR Capital Management, LLC meldet eine Position von 0,50 %. Dass man genau diesen Schwellenwert, der eine Meldung auslöst, gewählt hat und nicht etwa 0,49%. Könnte eine klare Botschaft sein oder eine offene Kampfansage? Jedenfalls am 10.03. ging es weiter hoch auf aktuell 0,61 %.

Kommen jetzt wieder die Shorts und nutzen die Kursschwäche für weitere Shortpositionen?

Man darf nicht vergessen, das die 30,00 EUR, die n“sich vor der „Shortspekulation“ als Marktpreis der Aktie herausgebildet hatten, von vielen als sehr ambitioniert gesehen worden sind. Und nachdem jetzt die Spekulationsblase auf einen Short Squeeze mehr oder weniger geplatzt ist, könnten einige Hedgefonds zu ihrer Ursprungsmeinung und Strategie zurückkehren. Auch wenn Melvin mit blutiger Nase möglicherweise vorsichtiger geworden ist, so gibt es ja noch genug andere Akteure am Markt. Zwar läuft es operativ rund bei den Hamburgern, aber das aktuelle Kursniveau ist der operativen Entwicklung – nach Meinung vieler Anleger – vorausgelaufen.

Nordex mit Frankreich Auftrag – aus dem Portfolioverkauf an RWE – folgerichtig?

Im Kölner O3 Objekt kann Hamborner die Restmietdauer auf 10,0 Jahre steigern – Ankermieter bleibt bis 2036

Natürlich sind die Kurssprünge nicht mit dem Short Squeeze von seinerzeit (2008) Volkswagen vergleichbar, als sich die Aktie vervierfachte, um dann wieder zurückzufallen auf das Kurs-Niveau vor der Porscheübernahmemeldung, die einen Short Squeeze auslöste. Aber auch die Kursentwicklung der GameStop Aktie sollte daran erinnern, das „nach der Party“ wieder operative Kennziffern eine höhere Relevanz besitzen für die Kursbildung.

Mittel- und langfristig wichtiger für die Kursentwicklung sind die aktuellen operativen Entwicklungen.

Chinook-Kooperation geschlossen – viel Perspektive, könnte sich durchaus stark entwickeln

Und auch die am 01.03.2021 mitgeteilte Kooperation könnte mit den bereits jetzt definierten Abschlags-, Forschungs- und Milestonezahlungen in einigen Jahren – wenn es naturgemäss um die höchsten Milestonezahlungen geht – die Ergebnisse der Evotec kräftig erhöhen. Aber Wirkstoffforschung braucht ihre Zeit – eine Zulassung in einem Jahr wie beim BioNTech-Impfstoff schien bisher unmöglich und wird auch lange Zeit ein singuläres Ereignis sein.

„Erforschung und Entwicklung neuartiger präzisionsmedizinischer Therapien für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen“ sind das Ziel

Ein grosser Markt, der hier adressiert wird. Und je grösser der Markt, desto vielfältiger die Einsatzmöglichkeiten eines Wirkstoffs. Auf Grundlage Evotecs proprietärer molekularer Datensätze tausender Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen unterschiedlicher Ätiologie werden Chinook und Evotec gemeinsam neuartige Mechanismen identifizieren, charakterisieren und validieren und präzisionsmedizinische Ansätze erforschen und entwickeln.

„Wir freuen uns darauf, diese strategische Kooperation mit Evotec, dem führenden Partner für Wirkstoffforschung und -entwicklung im Bereich Nephrologie, einzugehen“, sagte Anfang März Andrew King, Ph.D., Leiter der Nierenforschung und translationalen Medizin bei Chinook. „Der Zugang zur NURTuRE-Kohorten-Studie und anderen proprietären Patienten-Biobanken wird es uns zusammen mit der Multi-Omics-Integrationsplattform von Evotec ermöglichen, die molekularen Mechanismen von Nierenerkrankungen zu definieren, neuartige Targets für die Wirkstoffentwicklung für ausgewählte Patienten-Subpopulationen zu identifizieren und die Grundlage für unseren präzisionsmedizinischen Ansatz weiter auszubauen. Durch den Schwerpunkt auf der umfassenden molekularen Krankheitsklassifizierung in Verbindung mit zukünftigen klinischen Ergebnissen hat Chinook die Möglichkeit, zielgerichtete Therapien für die richtigen Patientengruppen bereitzustellen.“

Nordex mit Frankreich Auftrag – aus dem Portfolioverkauf an RWE – folgerichtig?

Im Kölner O3 Objekt kann Hamborner die Restmietdauer auf 10,0 Jahre steigern – Ankermieter bleibt bis 2036

Hannover Rück will Dividende auf 4,50 EUR erhöhen. 2021 will man wieder das Gewinnniveau von 2019 erreichen. 2020 im Rahmen der angepassten Prognose.

EXKLUSIVINTERVIEW: publity’s neuer CEO und sein Vorgänger stellen sich den Fragen, um die aufgekommenen Irritationen zu klären

Mutares überrascht mit Verkauf der STS – Beteiligung zu 7,00 EUR je Aktie. Sah letzten Herbst noch ganz anders aus. „Erfolgreichster Exit“.

Im Vorfeld des Wasserstofftags der Siemens Energy am 19.03.2021 steigen die Erwartungen der Analysten. Wieviel Potential bietet Wasserstoff für den Konzern. Bereits…

PLATOW Brief sieht bei Encavis jetzt Kaufkurse erreicht – einsteigen

H2-Update: Linde punktet mit grünem Wasserstoff in Norwegen. Ausgerechnet in Nel’s Heimatmarkt schnappt sich Linde den prestigeträchtigen Deal.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns auf die Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Chinook Therapeutics, einem Unternehmen, das sich auf die Behandlung von Nierenerkrankungen spezialisiert hat. Unter „chronischen Nierenerkrankungen“ wird eine Vielzahl von Erkrankungen zusammengefasst, die das schrittweise Versagen der Nierenfunktion zur Folge hat. Aufgrund der Vielzahl der Ursachen ist dieser Bereich besonders geeignet für datengetriebene und systematisch personalisierte Ansätze. Durch die Nutzung unserer gemeinsamen komplementären Plattformen verfügen Evotec und Chinook über die bestmögliche Ausgangsposition, sich insbesondere mit seltenen Formen der chronischen Nierenerkrankungen zu befassen, um krankheitsmodifizierende Therapeutika für unterversorgte Patientengruppen zu entwickeln.“

Chinook kümmert sich dann um die Vermarktung – und bezahlt!

Und wie gewohnt bei Evotec-Projekten die geplante Aufgabenteilung: Während Chinook die Verantwortung für die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung der Produktkandidaten aus der Kooperation übernimm, kümmert sich Evotec um Wirkstoffforschung und die präklinische Entwicklung. Und Evotec erhält eine Abschlagszahlung in nicht bekannt gegebener Höhe, Forschungszahlungen sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen basierend auf den Nettoumsätzen der im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten Projekte.