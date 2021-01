TecDAX | Evotec Aktie auf Rekordständen – fängt gerade ein Short Squeeze an? Oder setzt er sich fort? Oder war’s das? Und jetzt noch ein Auftrag vom Pentagon

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nachdem Evotec SE (ISIN: DE0005664809) mit einer Vielzahl guter Nachrichten im letzten Jahr aufgefallen war und der Kurs der Aktie sich äusserst zufriedenstellend entwickelte gab es in den letzten Tagen noch einen Schub. Wieso? Offensichtlich hattte sich einer der Hedgefonds,

die sich ja bei Evotec besonders gerne auf der Shortseite positionierten, übernommen. Anders ist es kaum zu erklären, dass die Meritage Group LP am 25,01,2021 – als die Evotec Aktie neue Hochs testete – ihre Shortposition auf 0,96 % von 1,10 % reduzieren “musste”. Wieso “müssen”? Es macht ansonsten keinen Sinn eine Position zu schliessen, die kräftig in M inus gelaufen ist. Es sei denn es wurden Stop-Losss-Grenzen berührt, die entweder von einem Händler, dem Risikomanagement, einem Handelssystem oder von Compliance dem Fondsmanagement vorgegeben wurden. Und die “Katastrophe” für Meritage ging offensichtlich am 26.01. weiter, denn man reduzierte die Position um zusätzlich 0,34 % auf nun “nur noch” 0,62 %. Und heute? Die Aktie steigt weiter. Vielleicht muss Meritage Morgen wieder eine Bestandsveränderung an den Bundesanzeiger melden? Will man “nur noch raus” aus der verlustreichen Shortposition?

Und diese zusätzliche Nachfrage nach der Evotec Aktie brachte neue Hochs. Man kann nun nachfragen:

War’s dass jetzt mit dem Short Squeeze oder müssen andere Fonds nachziehen?

Denn nicht nur Meritage sitzt derzeit auf kräftigen – noch Buchverlusten – sondern auch die anderen Fonds. Allein bei den meldepflichtigen Positionen reden wir von aktuell immerhin insgesamt 10,29 % der Aktien Evotecs, die Short sind. Dazu noch die Positionen unter der 0,50 % Meldegrenze – wahrscheinlich mindestens nochmals die gleiche Grössenordnung.

Neben Encavis hat Evotec von den Index-Aktien eine der höchsten Shortquoten,

zumindest wenn man die meldepflichtigen Positionen im Bundesanzeiger aufaddiert: So erhöhte zuletzt am 11.01.21 die AQR Capital Management, LLC ihre Position auf 1,10%. Darsana Capital Partners LP hält seit letztem Dezember 1,06%. Und Melvin Capital Management LP bleibt bei einer Short Position von 6,21 % seit November letzten Jahres. Drei weitere Fonds sind insgesamt 1,92 % short. Insgesamt sind also allein an meldepflichtigen Positionen – mindestens 0,50 % des Aktienkapitals – 10,29 % “leerverkauft”.

Wieviele dieser Aktien zur Absicherung einer bestehenden Position geshortet worden sind, lässt sich nicht einschätzen. Jedenfalls sollten wesentlich mehr Evotec Aktien geshortet sein, als die meldepflichtigen Positionen aussagen. UNDEGAL AUS WELCHEM GRUND GESHORTET WORDEN IST, DIE POSITIONEN HABEN MITTLERWEILE ALLE EIN KRÄFTIGES MINUS. HANDLUNGSBEDARF UND NERVOSITÄT GARANTIERT BEI DEN HEDGEFONDSMANAGERN UND DEREN RISIKOABTEILUNGEN.

Falls eine Bundesbankstudie noch Gültigkeit besitzt…

So sieht es bei Evotec bei den veröfentlichenden Positionen ab dem Wert von 0,50% aus – ab dieser Schwelle besteht seit November 2012 in der Europäischen Union gemäß der einheitlichen Leerverkaufsverordnung eine Veröffentlichungspflicht. Seitdem müssen an die lokalen Zentralbanken bereits Shortpositonen ab 0,20% des Aktienkapitals gemeldet werden. Diese Datenvolumina standen zur Verfügung für eine Studie “Leerverkäufe unter dem Radar”, veröffentlcht in der Reihe: Research Brief, 10. Ausgabe 2017 des Forschungszentrums der Deutschen Bundesbank, Autoren: Stephan Jank, Christoph Roling, Esad Smajlbegovic (KOMPLETTE STUDIE), die interessante Auswertungen enthält, die in ihrer Aussagekraft auch für die Evotec-Aktie – wahrscheinlich – Gültigkeit besitzen.

Es heisst in der Studie: “…Veröffentlichte Leerverkaufspositionen machen einen Anteil von rund 21 Prozent aus. Der Großteil, 79 Prozent der gemeldeten Positionen, liegt hingegen unter der Veröffentlichungsschwelle.” UND DAS FAZIT: “Unsere Analyse zeigt, dass ein bedeutender Teil von Leerverkäufern eine Veröffentlichung ihrer Positionen vermeidet, indem sie unter der entsprechenden gesetzlichen Schwelle bleiben.”

Würde hochgerechnet für die Evotec-Aktie bedeuten: 10,77 % die Veröffentlichungsschwelle überschreitende Shortpositionen (Stand 19.01.2021) würden – vorausgesetzt die statistischen Daten der Studie gelten auch für Evotec – eine insgesamt vielfach höhere Summe der Shortpositon unterhalb der 0,50%-Schwelle bedeuten – eine Masse an Spielraum für extreme Kursentwicklungen, egal in welche Richtung.

Und heute ein Pentagon – Folgeauftrag

Evotec konnte heute melden, dass ihre in Seattle, USA ansässige Tochtergesellschaft Just – Evotec Biologics, Inc. vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium einen Auftrag in Höhe von 28,6 Mio USD für die Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von COVID-19 erhalten hat.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Verteidigungsministerium Zugang zu bedeutenden Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren in der J.POD(R)-Produktionsanlage erhalten, die demnächst in Redmond, Washington, USA fertiggestellt wird. Dies ermöglicht es dem Pentagon ihre im Juli 2020 begonnene Zusammenarbeit mit Just – Evotec Biologics fortzusetzen, in deren Rahmen monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 ausgewählt und ein hocheffizienter Prozess für ihre Herstellung entwickelt wurden.

Dr. James Thomas, Executive Vice President, Global Head Biotherapeutics at Just – Evotec Biologics, sagte: “Es ist eine Ehre, unsere Zusammenarbeit mit dem DOD bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie auszuweiten und die Zahl verfügbarer Dosen dieser wichtigen Wirkstoffe zu erhöhen. Unsere Technologien zur Moleküloptimierung, Prozess- und Produktentwicklung sowie unsere Herstellungskapazitäten passen hervorragend zum Bedarf des DOD an wirksamen Medikamenten gegen COVID-19 und gegen andere zukünftige Infektionskrankheiten. Wir freuen uns, dass wir in unserer bisherigen Zusammenarbeit mit unseren Kompetenzen, unserem Team und unseren Technologien überzeugen konnten, sodass unsere Zusammenarbeit nun ausgeweitet wird.”

Und auch die Mutter freut’s

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, sagte: “Evotec bleibt dem weltweiten Kampf gegen Infektionskrankheiten wie COVID-19 verschrieben. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass wir zukünftigen Pandemien mit einem erweiterten Baukasten mit neuartigen therapeutischen Antikörpern begegnen können. In unserer Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium ist es uns gelungen, in nur sechs Monaten monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu selektieren und einen hocheffizienten Herstellungsprozess zu entwickeln. Wir fühlen uns geehrt, die Zusammenarbeit dieser monoklonalen Antikörper als bevorzugter Dienstleister des DOD fortzusetzen.”

Wobei die derzeitigen Kursniveaus zum jetzigen Zeitpunkt etwas nervös machen könnten

Zu schnell, zu hoch – beeinflusst durch eine mögliche Zwangseindeckung – könnt esihc wie seienrzeit bei Volkswagen, als es auch zu einem Short Squeeze gekommen war, als ein Ausbruch nach oben erweisen, der wieder “zurückkommt” auf niedrigere Niveaus.

Man sollte nicht vergessen, dass die vor kurzem noch gesehenen 29,00 EUR bereits eine sehr gute Performance bedeuteten. Und dme Deutsche Bank Kursziel entsprachen. Bestimmt ist Evotec eine spannende Biotechnologie-Aktie. Abe rmöglicherweise sieht man in dne nächsten Wochen noch günstigere Einstiege. Wenn sich die Short Positionen entweder weiter reduziert haben oder auf ihrem Niveau erkennbar verharren werden, trotz aufgelaufener Buchverluste.

Q3 war gut, aber ohne Überraschungen

Wobei die “Sahne” in kaum planbaren Milestonezahlungen besteht, die bei aktuell mehr als 100 laufenden Projekten eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein scheinen, Und die Bristol Milestonezahlungen – vor wenigen Tagen gemeldet – werden gerüchteweise sich in Höhe von vielleicht 15 Mio EUR bewegen – beeindruckend. Aber erst bei Zulassungen, bei erfolgreichen Phase1, 2 oder 3 Studien bei potentiellen Blockbustern, winken die wirklich bilanzbewegenden Zahlungen. Und natürlich dann nach Zulassung die in der Regel fest vereinbarten Umsatzbeteiligungen. Wann hier erste Wirkstoffe aus der Pipeline diese Regionen wieder erreichen werden, kann nur die “Glaskugel” sagen. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei der Vielzahl der Projekte höher als bei sogenannten Ein-Wirkstoff-Unternehmen. Zukunft fängt für Evotec gerade erst an.

ANHALTEND STARKE PERFORMANCE IM BASISGESCHÄFT; ROBUSTES UMSATZWACHSTUM UND EBITDA-VERBESSERUNG IM DRITTEN QUARTAL

Konzernumsatz: Steigerung um 12 % auf 360,4 Mio. € (9M 2019: 321,4 Mio. €)

Deutliches bereinigtes Like-for-like-Umsatzwachstum des Basisgeschäfts (portfolio- und währungsbereinigt) von 19 %

Robustes Umsatzwachstum in beiden Segmenten: Gesamtumsatz von EVT Execute steigt um 14 % auf 352,7 Mio. € (9M 2019: 308,1 Mio. €), die Umsatzerlöse von EVT Innovate um 21 % auf 74,7 Mio. € (9M 2019: 61,8 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA von 76,9 Mio. € (9M 2019: 93,2 Mio. €) mit guter Dynamik im dritten Quartal

Verstärkte Aufwendungen für F&E in Höhe von 46,1 Mio. € (9M 2019: 41,3 Mio. €); deutlicher Anstieg der unverpartnerten F&E-Aufwendungen um 30 % auf 33,4 Mio. € (9M 2019: 25,7 Mio. €)

Bisher keine wesentlichen Auswirkungen durch COVID-19-Pandemie auf die gesamtfinanzielle und strategische Entwicklung; leichte Verzögerung bei Vertragsabschlüssen und Meilensteinerreichungen

EVT EXECUTE UND EVT INNOVATE – DANK MULTIMODALITÄT UND INTEGRIERTER PLATTFORM GUT GERÜSTET FÜR WACHSTUM IN DATENGESTÜTZTER PRÄZISIONSMEDIZIN

Zahlreiche neue und verlängerte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsallianzen

Just – Evotec Biologics auf Erfolgskurs

Strategische Allianz mit Novo Nordisk zur Entwicklung neuer Therapien für Nierenerkrankungen

Erweiterung der Patientendatenbank um den Bereich Lebererkrankungen durch Zugang zur QUOD Biobank

Weiterer Meilenstein in Neurodegeneration-Allianz mit Bristol Myers Squibb erreicht

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Centogene um den Bereich Gaucher-Krankheit

Gute Fortschritte in Co-owned Pipeline – Bayer startet zwei klinische Phase-II-Studien mit dem P2X3-Antagonisten Eliapixant (BAY1817080) im September/Oktober (Beginn der Patientenrekrutierung für eine der Studien nach Ende der Berichtsperiode)

Wichtige Partnerschaften in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie mit dem US-Verteidigungsministerium (DOD) sowie Förderung durch die Bill & Melinda Gates Stiftung (nach Ende der Berichtsperiode)

CORPORATE

Erwerb der Vermögenswerte (hauptsächlich Grundstücke und Gebäude) sowie Übernahme der Mitarbeiter des “Biopark by Sanofi SAS”, jetzt “Campus Curie Toulouse”, macht Evotec zum alleinigen Eigentümer des Standorts Toulouse (Frankreich)

Kontinuierlicher Ausbau der Infrastruktur in Abingdon (UK) und Göttingen, um künftiges Wachstum zu fördern

Die Mubadala Investment Company wird strategischer Investor und Novo Holding A/S verstärkt ihr Engagement; Gesamt-Investment beider Aktionäre von 250 Mio. € im Rahmen einer Kapitalerhöhung (nach Ende der Berichtsperiode)

Vertragsverlängerung von CEO Dr. Werner Lanthaler um weitere fünf Jahre bis zum 05. März 2026 (nach Ende der Berichtsperiode)

PROGNOSE FÜR GESAMTJAHR 2020 BESTÄTIGT

Unveränderter Ausblick gegenüber dem Halbjahresbericht 2020 unter Berücksichtigung der derzeit wahrnehmbaren Effekte durch COVID-19

Konzernerlöse in Höhe von 440-480 Mio. € erwartet (2019: 446,4 Mio. €)

“Unverpartnerte F&E-Aufwendungen” auf Konzernebene von etwa 45 Mio. € (2019: 37,5 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 100-120 Mio. € erwartet (2019: 123,1 Mio. €)

Kennzahlen der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und Segmentinformationen

Evotec SE & Tochtergesellschaften – erste neun Monate 2020

in T€ EVT

Execute EVT

Innovate Eliminie-rungen zwischen den Segmenten Überleitung4) Evotec-Konzern

9M 2020 Evotec-Konzern

9M 2019 Externe Umsatzerlöse1) 269.860 74.692 15.862 360.414 321.362 Intersegment Umsatzerlöse 82.802 -82.802 Herstellkosten der Umsätze -262.154 -68.668 75.459 -15.862 -271.225 -222.553 Rohertrag 90.508 6.024 -7.343 0 89.189 98.809 Bruttomarge in % 25,7 8,1 24,7 30,7 F&E-Aufwendungen2) -3.589 -49.831 7.343 -46.077 -41.285 Vertriebs- und Verwaltungskosten -47.402 -10.730 -58.132 -46.230 Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte -11.919 Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto 13.661 36.645 50.306 47.050 Betriebsergebnis 53.178 -17.892 35.286 46.425 Bereinigtes EBITDA3) 92.303 -15.361 0 0 76.942 93.216

Aktuell (27.01.2021 / 14:49 Uhr) notieren die Aktien der Evotec SE im XETRA-Handel mit einem Plus von 0,55EUR ( 1,68%) bei 33,37 EUR.



