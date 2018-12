TecDAX | Evotec AG erhöht Ergebnisprognose

Die Gesellschaft erwartet nun, dass sich das bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2018 um mehr als 45% erhöhen wird (zuvor: Anstieg um etwa 30%) (2017: 58,4 Mio. EUR). Dies ist auf die starke operative Performance mit höheren Margenbeiträgen, wichtige wissenschaftliche Meilensteinerreichungen im vierten Quartal 2018 sowie einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge wie zum Beispiel F&E-Steuergutschriften im zweiten Halbjahr 2018 zurückzuführen.

Zudem gab das Unternehmen bereits Anfang Dezember den Beginn einer integrierten Wirkstoffforschungsallianz mit LEO Pharma, einem weltweit führenden Anbieter in medizinischer Dermatologie, bekannt. Ziel ist es, neue Leitstrukturen zu generieren, die auf innovative und für verschiedene dermatologische Indikationen bedeutende Zielstrukturen einwirken. Die Dauer der Zusammenarbeit beträgt zunächst zwei Jahre.

Die Allianz kombiniert Evotecs branchenführende Hit-Identifizierungsplattform, inklusive der umfangreichen Kapazitäten und Erfahrung in den Bereichen Screening, Strukturbiologie und fragmentbasiertes Wirkstoffdesign, mit LEO Pharmas 110-jähriger Erfolgsbilanz in der Wirkstoffentwicklung und in wissenschaftlichem Fortschritt im Bereich Dermatologie. Evotecs Wissenschaftler werden in einem gemeinsamen Team mit Wissenschaftlern von LEO Pharma arbeiten. Zudem wird die Allianz durch weitere hochwertige Wirkstoffforschungs- und ADME-Tox-Services unterstützt.

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Wir sind hocherfreut, gemeinsam mit LEO Pharma an diesem aufregenden Projekt zu arbeiten, bei dem unsere branchenführende Plattform zur Hit-Generierung zum Einsatz kommt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam innovative Therapieansätze für dermatologische Indikationen mit hohem medizinischen Bedarf finden werden."

Dr. Thorsten Thormann, Vice President, Research bei LEO Pharma, sagte: "Innovationen durch Partnerschaften zu erzielen ist ein wichtiger Baustein von LEO Pharmas Ansatz, neue Medikamente zu entwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Allianz mit Evotec unsere Forschung stärken und uns helfen wird, die Entdeckung von neuen niedermolekularen Therapeutika für Hautkrankheiten voranzubringen, bei denen es einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt, um so in Zukunft noch mehr Patienten helfen zu können."

Finanzielle Details dieser Allianz mit leistungsbasierter Vergütung wurden nicht bekanntgegeben.

LEO Pharma hilft Menschen, gesunde Haut zu bekommen. Das Unternehmen ist führend in der medizinischen Dermatologie mit einer robusten Forschungs- und Entwicklungspipeline, einer breiten Palette von Therapien und Pioniergeist. LEO Pharma wurde 1908 gegründet und ist Eigentum der LEO Foundation. Seit Jahrzehnten forscht und entwickelt LEO Pharma die Wissenschaft der Dermatologie und setzt neue Standards für die Pflege von Menschen mit Hautproblemen. LEO Pharma hat seinen Hauptsitz in Dänemark und verfügt über ein weltweites Team von 5.700 Mitarbeitern, die 80 Millionen Patienten in 130 Ländern betreuen. Das Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz von 1,4 Mrd. EUR.

Aktuell (19.12.2018 / 13:43 Uhr) notieren die Aktien der Evotec AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,12 EUR (+0,67 %) bei 17,40 EUR.



