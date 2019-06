TecDAX | Evotec: 23,8 MIO. $ zum Kampf gegen Tuberkulose

um neue, wirksamere Behandlungsregime für Tuberkulose ("TB") zu finden. TB ist eine ernste Bedrohung für die Weltgesundheit und eine der am häufigsten tödlich verlaufenden Infektionen weltweit. Momentan besteht die Standard-Behandlung aus einer Kombination von vier Wirkstoffen, die mindestens sechs Monate lang unter direkter Beobachtung verabreicht werden. Die Therapie von resistenten Formen der Erkrankung nimmt jedoch deutlich längere Zeit in Anspruch.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Evotec wird von der Gates Foundation eine Fördersumme von etwa 23,8 Mio. $ über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren erhalten. Das Hauptziel der Förderung ist es, standardisierte und hochqualitative präklinische Daten für die Auswahl und die weitere Entwicklung von Wirkstoffkombinationen zu generieren. Dieses neue Behandlungsregime soll sicherer, schneller und wirksamer sein als die aktuelle Standardbehandlung. Mit dieser neuen Förderung durch die Bill & Melinda Gates Foundation ist Evotec einmal mehr als wichtiger Partner ausgewählt worden, der Stiftungen wie CHDI, die Michael J. Fox Foundation und die Mark Foundation bei der wissenschaftlichen Umsetzung und Entwicklung neuer Strategien gegen komplexe, seltene und schwer behandelbare Krankheiten unterstützt.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, die Bill & Melinda Gates Foundation im Kampf gegen Tuberkulose, eine der tödlichsten Infektionskrankheiten der Welt, unterstützen zu dürfen. Wir sind zuversichtlich, dass dieser gemeinschaftliche, internationale Ansatz mit unserem Beitrag an hochqualitativer industrieller Infrastruktur und einer innovativen Methodologie die bestmögliche Ausgangsposition ist, um deutliche Verbesserungen für die vielen TB-Patienten auf der Welt zu erreichen."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Tuberkulose ("TB") ist eine durch die Luft übertragene Infektionskrankheit, die am häufigsten durch Mycobacterium tuberculosis-Bakterien ("MTB") verursacht wird. Die Krankheit betrifft häufig die Lunge, kann sich aber auch auf andere Körperteile ausbreiten. Tuberkulose zählt zu den Infektionskrankheiten, die für besonders viele Todesfälle verantwortlich sind, und ist eine der zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Im Jahr 2017 erkrankten 10 Millionen Menschen an TB, 1,6 Millionen starben an der Krankheit. Kleinkinder sind von der Krankheit unverhältnismäßig stark betroffen. Schätzungsweise eine Million Kinder erkrankten 2017 an TB, bei 230.000 von ihnen verlief die Krankheit tödlich. Zudem ist TB eine der Haupttodesursachen für Menschen mit HIV, von denen 2017 etwa 300.000 an der Kombination aus HIV und TB starben. Insbesondere multiresistente TB ("MDR-TB"), bei der konservative Therapien nicht anschlagen, stellt die öffentliche Gesundheit vor besondere Herausforderungen. Die Weltgesundheitsorganisation ("WHO") schätzt, dass es im Jahr 2017 558.000 neue Fälle mit Resistenz gegen Rifampicin gab, das wirksamste "First-Line"-Medikament, von denen 82% MDR-TB waren. Durch die jahrelange unzureichende Diagnose und Behandlung sind diese arzneimittelresistenten Tuberkulosearten schwieriger zu behandeln und kostspieliger, was den dringenden Bedarf an neuen, besseren und schneller wirkenden Therapien weiter verdeutlicht.



Chart: Evotec SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}