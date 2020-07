TecDAX | EVOTEC ERWIRBT DEN STANDORT VON SANOFI

08.07.2020 - Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass sich Evotec mit der Übernahme des "Biopark by Sanofi" ("BBS") bedeutende Möglichkeiten für ein weiteres langfristiges Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit in Toulouse geschaffen hat. Zum 01. Juli 2020 hat Evotec 100 % der Anteile am BBS erworben, der künftig in "Campus Curie" umbenannt wird.

Der Standort in Toulouse befindet sich im Forschungs- und Entwicklungszentrum "Oncopole" und wird von BBS verwaltet. Evotec ist seit der Übernahme der Forschungseinrichtung von Sanofi im Jahr 2015 Hauptmieter und seitdem hat sich die Zahl der Mitarbeiter in Toulouse auf rund 600 nahezu verdreifacht.

Die Übernahme des BBS wird es Evotec ermöglichen, die bestehenden Kapazitäten am Standort kurz- bis mittelfristig deutlich zu erweitern und sich dabei maximale Flexibilität zu bewahren, um bei Bedarf langfristige Kapazitäten aufzubauen. Mit einem Team von 19 Mitarbeitern, die alle zu Evotec gewechselt sind, wird Campus Curie den Standort weiterhin verwalten und Facility Services für alle Mieter anbieten.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Evotec setzt sich stark dafür ein, an allen internationalen Standorten nachhaltige Wachstumschancen zu schaffen. Der Erwerb des Standortes zu sehr attraktiven Konditionen bietet uns viele Möglichkeiten, unser Geschäft in Toulouse auszubauen und ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie. Besonders freuen wir uns, die Kollegen, mit denen wir seit über fünf Jahren zusammenarbeiten, in der Evotec-Familie willkommen zu heißen."

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, durch die Akquisition von BBS unser Geschäft nachhaltig auszubauen. Die Schaffung von Kapazitäten für langfristiges Wachstum ist die Antwort auf die starke Nachfrage mehrerer Pharma- und Biotech-Kunden sowie wissenschaftlicher Stiftungen nach hochwertiger integrierter Wirkstoffforschung. Evotec France war von Anfang an auf einem ambitionierten Wachstumskurs und verfügt nun über die notwendigen Kapazitäten, um ihr Potenzial in den kommenden Jahren voll auszuschöpfen."

