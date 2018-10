TecDAX | Carl Zeiss Meditec mit Übernahme, und nun?

Seit über 50 Jahren wird in der Kataraktchirurgie das Verfahren der Phakoemulsifikation eingesetzt. ZEISS ist überzeugt, dass der Markt einen innovativeren Ansatz hierfür benötigt. Die technologische Plattform von IanTECH wird die Kataraktchirurgie in der Zukunft verändern. "Wir gehen davon aus, dass IanTECH unser führendes Portfolio für Geräte und Verbrauchsmaterialien in der Kataraktchirurgie ergänzen wird, so dass wir Ärzten und Patienten neue Behandlungsstandards bieten können", erklärt Dr. Ludwin Monz, Vorsitzender des Vorstands der Carl Zeiss Meditec. "Diese Technologie hat das Potenzial, komplexe Fälle einfacher zu behandeln, Risiken für Patienten zu verringern und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Gleichzeitig ist es für den Chirurgen einfach zu erlernen und anzuwenden."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Wir begrüßen das Team von IanTECH in der ZEISS-Familie", erklärt James V. Mazzo, Global President Ophthalmic Devices bei Carl Zeiss Meditec.

"Wir freuen uns, ein Teil von ZEISS zu werden und unsere Anstrengungen zu bündeln, exzellente Technologien auf den Markt zu bringen. Dabei wollen wir unsere Kompetenz und Energie auf den gemeinsamen Erfolg mit ZEISS ausrichten", fügt Brian Walsh, CEO von IanTECH, hinzu.

