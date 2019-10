TecDAX | Carl Zeiss Meditec STARK

02.10.2019 - Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) hat auf Basis vorläufiger Daten im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von rund 1.459 Mio. EUR (Vj. 1.280,9 Mio. EUR) erzielt und damit die vorherige Prognose von 1.350 bis 1.420 Mio. EUR deutlich übertroffen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum um rund 13,9% gegenüber dem Vorjahr. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum beträgt dabei etwa 11,9%.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}



Aus heutiger Sicht erwartet das Unternehmen auch beim operativen Gewinn (EBIT) klare Zuwächse und rechnet damit, die bisherige Prognose einer EBIT-Marge von 15,0 bis 17,5% (Vj.: 15,4%) sowie die aktuellen Markterwartungen, die mit rund 18,5% geschätzt werden, deutlich zu übertreffen.

Dr. Ludwin Monz sagte anläßlich der Vorlage der 9-Monatszahlen bereits: "Unser wichtigstes Ziel ist der Ausbau unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Wie schon bei Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse kommuniziert, werden wir die derzeit gute Ertragslage auch zu einer Beschleunigung der Investitionen in Forschung und Entwicklung nutzen. Dies betrifft insbesondere den Bereich digitaler Lösungen für die Augenchirurgie, in dem wir unseren Innovationsvorsprung weiter ausbauen wollen. Eine genaue Prognose für die Entwicklung der EBIT-Marge über das laufende Jahr hinaus werden wir dabei im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2018/19 aufstellen. - (geplant für den 6.12.2019) - Aus heutiger Sicht erwarten wir jedoch angesichts der geplanten strategischen Investitionen keine nachhaltige Steigerung der EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2019/20." Das scheint auch jetzt zu gelten nachdem das zum 30.09.2019 endende Geschäftsjahr keine großen Überraschungen im 4. Quartal brachte.

Die Carl Zeiss Meditex AG

Die Carl Zeiss Meditec AG ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt. Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland.

Aktuell (02.10.2019 / 09:07 Uhr) notieren die Aktien der Carl Zeiss Meditec AG im Xetra-Handel nahezu unverändert bei 104,40 EUR. ACHTUNG dieser Kurs war VOR Veröffentlichung der Jahreszahlen aktuell.



