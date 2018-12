TecDAX | Bechtle gewinnt bei EU-Ausschreibung

für den Rahmenvertrag zur Deckung des Bedarfs an Speicherlösungen. Bechtle ist einer von fünf Auftragnehmern, die ab sofort mehr als 50 EU-Institutionen und 30 EU-Dienststellen in 28 Ländern der Europäischen Union mit Infrastrukturlösungen für Rechenzentren versorgen. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung beläuft sich auf rund 622 Millionen Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt sieben Jahre. Um die Anforderungen der bestellberechtigten Institutionen zu erfüllen, definierte die EU-Kommission vier Schwerpunkthersteller. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Dell EMC liefert Bechtle hochwertige Storage-Lösungen inklusive Rollout und Maintenance.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die DIGIT unterstützt Dienststellen und die EU-Institutionen bei ihrer täglichen Arbeit, fördert die Zusammenarbeit der Behörden in den Ländern und stellt innerhalb der Kommission zentral Services bereit. Um die enormen Datenmengen zu beherrschen, die in Institutionen der Europäischen Union tagtäglich anfallen, setzt die Generaldirektion Informatik auf die Ausstattung mit moderner Speicherinfrastruktur. „Mit Speicherlösungen von Dell EMC können die Daten in einem sensiblen Umfeld auf technisch höchstem Niveau verarbeitet werden. Die Multi-Tier-Storage-Architektur kann nach Bedarf flexibel erweitert werden“, erklärt Gozard Polak, Geschäftsführer Bechtle Brüssel. Bereits seit 2012 ist Bechtle mit einem Systemhausstandort in Brüssel aktiv. Das Team organisiert die operative Umsetzung und Steuerung des Projekts – unterstützt von weiteren Bereichen der Bechtle AG. Gozard Polak: „Wir beraten die Kunden bei der Lösungsfindung mit all unseren Kompetenzen und übernehmen die Einrichtung sowie die Maintenance. Das gilt nicht nur für die erste Installation, sondern auch für jeden Erweiterungs- oder Änderungswunsch.“

Bechtle überzeugt mit viel Know-how

Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe an Bechtle und Dell EMC durch die DIGIT war unter anderem die hohe Qualität der Storage-Lösungen sowie die flächendeckende Serviceerbringung, die Bechtle als Bestandteil des Vertrags angeboten hat. „Wir freuen uns, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dell EMC nachhaltig gewürdigt wird. Es zahlt sich für uns aus, dass wir als Technologiepartner mit Herstellern und Kunden in einem permanenten Innovationsdialog stehen," sagt Gerhard Marz, Bereichsvorstand Öffentliche Auftraggeber bei der Bechtle AG. Neben dem Servicenetzwerk besteht die Option, Storage-Lösungen über Bechtle Financial Services für die Vertragslaufzeit zu leasen. Gozard Polak: „Wir haben Mitarbeiter für die speziellen Anforderungen des Auftrags geschult und zusätzlich neue Kollegen eingestellt, die über ausreichend Erfahrung mit Dell EMC Speicherlösungen verfügen. Unser Team ist bestens aufgestellt, um die unterschiedlichsten Anfragen zu beantworten und Storage-Angebote mit individuellem Design auf Basis von Dell EMC Hardware auszugestalten."



