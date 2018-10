TecDAX: Die Bären sind gnadenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Was derzeit mit dem TecDAX passiert, lässt sich kaum in Worte fassen. Immer größere Sorgen um steigende Zinsen in den USA sowie einen weiteren eskalierenden Handelsstreit zwischen China und den USA spielen derzeit gerade im Tech-Bereich den Bären in die Hand.

Am Mittwoch musste der TecDAX bereits über 4 Prozent einbüßen und der Trend setzt sich am heutigen Donnerstag mit einem Minus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.