TecDAX | BIKE24 steht vor einem Kursspurt! Zumindest erwartet der Platow Brief Einiges vom Newcomer. Einstiegskurse?!

Es gab in letzter Zeit einige Börsengänge aus dem Online-Sektor, die die gute Stimmung für den Sektor am Aktienmarkt nutzten wollten. Hohe Bewertungen oder zumindest „keine Schnäppchenpreise“ sind der Tribut, den ein Anleger zahlen muss. Ob der Hype für Onlinehandel/Onlineangebote so weitergehen wird? Wahrscheinlich mit den hohen Wachstumsraten in der Pandemie, aber generell war vor und wird auch nach Corona die Tendenz zu immer mehr „online“ anhalten. Halt mit einem Zwischenspurt in den Lockdownphasen. About You, BIKE24, Auto1 Group und demnächst Mister Spex sind „an der Börse“. Und bei BIKE24 sieht der Platow Brief einen klaren Kauf. Warum das so ist, erfahren Sie hier im aktuellen Beitrag der Platow Briefe: