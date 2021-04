TecDAX | Aixtron Aktie im Höhenrausch – Und Quartalsergebnisse bestätigen die Entwicklung überzeugend.

29.04.2021 – Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6)-Aktie macht wieder Spass – 2016 teilweise unter 3,00 EUR gehandelt, Dank Veto Obamas nicht zu 6,00 EUR von der chinesischen Fuijan Grand Chip übernommen worden. Und gestern mit einem Kurs von 18,83 EUR aus dem XETRA-Handel gegangen. Wieder fast 2 Mrd EUR Kapitalisierung. Gewinne die wieder an die fast 34,00 EUR Kurse in 2010/2011 denken lassen. Und man besetzt Zukunftsthemen: Digitalisierung, 5G-Technologie, schnelle Datenübertragung, Chipindustrie und… Dazu Kunden wie Apple…

Kurzgefasst: Aufträge, Umsatz und Nettoergebnis kräftig erhöht. Angefangen bei den Aufträgen, die um 81% auf 124,4 Mio EUR gestiegen sind(Vorjahr 68,8 Mio). Sogar eine Steigerung zum starken Q4/20 mit 92,2 Mio EUR. Und ergibt einen Auftragsbestand zum 31. März 2021 von 223,5 Mio EUR und damit rund 53% über dem Stand des Vorjahresquartals in Höhe von 146,3 Mio.

„Wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. Die Nachfrage der Kunden nach unseren Anlagen ist erfreulich hoch – und zwar über alle drei Anwendungsbereiche Leistungselektronik, Optoelektronik und LED hinweg. So konnten wir unsere Jahresprognose für Auftragseingang und Umsatzerlöse am oberen Ende der Bandbreite konkretisieren und unsere Erwartungen der EBIT-Marge von zuvor 16% auf rund 18% erhöhen“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorsitzender des Vorstands der AIXTRON SE. „Mit unserem fokussierten Investitionsprogramm zur Weiterentwicklung unserer Spitzentechnologien und unseres Produktportfolios haben wir die Weichen frühzeitig gestellt, um die Nachfrage unserer Kunden nach innovativen Anlagen auch in den kommenden Jahren in bester Weise befriedigen zu können“, fügt er hinzu.

Kräftig gestiegen sind auch Umsatz und Bruttoergebnis

Auch den Umsatz habwen die Aachener um 21% auf 49,5 Mio EUR verbessert. Die Anlagen zur Produktion von Bauelementen für Anwendungen in der Optoelektronik waren der Hauptumsatzträger im ersten Quartal. Dabei standen Anlagen für die Herstellung von Lasern zum Einsatz in der optischen Datenkommunikation und der 3D Sensorik im Fokus. Und E-Mobilty gibt auch Aixtron Schwung: Eine weiterer wichtiger Umsatzträger waren Systeme zur Herstellung energieeffizienter Leistungselektronik auf Basis der Halbleiter Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Sie werden beispielsweise für das schnelle Laden der Akkus von Mobilgeräten wie Smartphones und im Antriebsstrang für Elektroautos eingesetzt.

Und der er Bruttogewinn übertraf mit 17,3 Mio EUR das Ergebnis des Vorjahres (14,6 Mio) um 18% bei einer Bruttomarge von 35% (Vorjahr: 36%). Positive Effekte aus dem im Vorjahresvergleich höheren Umsatz wurden durch die Auswirkung des schwächeren US-Dollar teilweise kompensiert. Darüber hinaus entstand im Berichtsquartal zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung der Produktionskapazitäten auf den in der zweiten Jahreshälfte geplanten erhöhten Output.

