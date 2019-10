'Teamwork ist das Erfolgsrezept' sagt Valtteri Bottas bei seinem Besuch des 27 Milliarden Dollar schweren Megaprojekts in Malaysia

Pengerang, Malaysia (ots/PRNewswire) - Nachdem er mit einemsechsten Doppeltitel in Folge F1(TM)-Geschichte geschrieben hat,glaubt Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport(https://www.mercedesamgf1.com/en/mercedes-amg-f1/)-Fahrer ValtteriBottas: "Wir müssen weitermachen. Der Schlüssel zum Sieg istTeamarbeit."Der Finne (30), der beim Großen Preis von Mexiko an diesemWochenende Favorit für die die F1-Fahrerwertung ist, erhielt einenVorgeschmack des Pengerang Integrated Complex (PIC) - ein 27Milliarden Dollar schweres Megaprojekt in Johor, das vom Titelsponsorund technischen Partner des Formel-1-Teams, PETRONAS(https://www.petronas.com/), gebaut wurde."Seitdem ich Mitglied bin und mehr über PETRONAS lerne, bin ichvon der Arbeitsmoral der Mitarbeiter sehr beeindruckt.Augenscheinlich hilft diese dabei, gute Ergebnisse zu erzielen",sagte Valtteri.Valtteri wurde von Datin Anita Azrina Abdul Aziz, Head ofStakeholder, Communication and Risk Management Division bei PETRONASRefinery and Petrochemical Corporation (PRPC), durch den 6.239 Hektargroßen Komplex geführt. Nach einem Besuch des Hauptkontrollgebäudes,des Solid Product Warehouse und des Zentrallabors von PIC sahValtteri aus erster Hand die innovative Technologie, die es PETRONASin den nächsten zwei Jahrzehnten ermöglichen wird, Energie undpetrochemische Rohstoffe in Asien zu liefern."Unser Mantra bei PIC ist: Ein Team, ein Ziel. Ähnlich wie beiMercedes-AMG PETRONAS Motorsport ist Teamarbeit und Talentförderungdie Grundlage für den Projekterfolg. Zu erkennen, dass wir dieseWerte teilen, ist wirklich inspirierend", sagte Datin Anita.Dr. Colin Wong, PETRONAS SVP und CEO von PRPC und PRefChem,kommentierte: "Wir streben danach, bei Technologie und Innovationentlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette führend zu sein, undPIC bringt uns der Spitzenposition bei der Erreichung dieses Zielsnäher. Wir sind stolz auf unsere neue Anlage und haben Valtterigerne einen Vorgeschmack auf unsere umfangreichen Aktivitätengegeben."PETRONAS größte Downstream-Investition in Malaysia, PIC ist alsregionales nachgelagertes Öl- und Gasindustriezentrum positioniertund wird eine neue Grenze der Technologie- und Wirtschaftsentwicklungin der Region Südostasien eröffnen.Mit einer Raffineriekapazität von 300.000 Barrel Rohöl pro Tagwird sie eine Reihe von raffinierten Erdölprodukten produzieren,darunter Benzin und Diesel, die den Euro-5-Kraftstoffspezifikationenentsprechen. Die Raffinerie und ausgewählte petrochemische Anlagenbefinden sich im Besitz von Pengerang Refining and Petrochemical(PRefChem), einer strategischen Allianz zwischen PETRONAS und SaudiAramco durch eine gleichberechtigte Partnerschaft in zwei JointVenture-Unternehmen.Für weitere Informationen über PIC besuchen Sie bittehttps://pic.petronas.com.Video: https://youtu.be/7ozyOfzSbYQPressekontakt:Charli Burden+44 077 88 550 041charli.burden@crunch.infoOriginal-Content von: PETRONAS, übermittelt durch news aktuell